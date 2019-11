DŽIBONI ODLUČIO DA PROGVORI: Pevač otkrio šta se dogodilo jednog dana u kući OLIVERA DRAGOJEVIĆA o čemu se malo zna!

Oliver Dragojević umalo je ostao bez jednog od svojih najvećih hitova „Cesarice“, kada mu je pas Luna pojeo parče papira na kome se nalazio tekst pesme!

Koncert u čast pokojnog splitskog kantautoruabiće održan na dan njegovog rođenja, 7. decembra, u Splitu. Oliverovi prijatelji i kolege prisustvovaće i pevati na ovom događaju, a dve nedelje pred rođendan otkrivaju se nepoznate priče iz Dragojevićevog života. Jednu od njih ispričao je Zlatan Stipišić Džiboni, koji je za kolegu napisao pesmu „Cesarica“, bez koje su zamalo ostali kada je Oliverov pas pojeo tekst.

- Kada sam čuo da Zdenko Runjić (kompozitor) pokreće festival „Melodije hrvatskog Jadrana“, ponudio sam mu dve pesme koje sam napisao. Jedna je bila „Cesarica“, druga „Dobri ljudi“. Zdenko me je pitao koja mi je draža, koju bih sam radije izvodio. Bez razmišljanja sam rekao: „‘Dobri ljudi‘, i bolja je za mene sto puta od ove druge.“ Zdenko je pristao da ja pevam „Dobre ljude“, a za „Cesaricu“ je rekao da misli da bi se dopala Oliveru. Nadao sam se da hoće. Sutradan sam otišao do njegove kuće, on je čuo „Cesaricu“, svidela mu se. Ja sam na komadu papira napisao tekst pesme - počeo je Džiboni i dodao:

- Pesmu sam ostavio na klaviru, a nas dvojica smo otišli u dnevni boravak, ćakulali, pili vino. Nismo ni videli da je njegov pas Luna za to vreme pojeo, sažvakao papir s tekstom pesme. Jedva sam je ponovo napisao po sećanju! I dalje nisam siguran da li je tekst koji sam napisao bio isti kao original koji je pojeo koker španijel - prisetio se Džiboni.

