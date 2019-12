TREĆI PUT IDEM NA VANTELESNU OPLODNJU I NE PADAM U DEPRESIJU: Goca Tržan vodi tešku borbu, a njene reči će ODJEKNUTI

Goca Tržan (45) otkriva da treći put ide na veštačku oplodnju, i to odmah posle Nove godine. Jedna od najpopularnijih pevačica poslednjih šest godina pokušava da ostane u drugom stanju, ali bez uspeha.

Goca govori o svojoj teškoj borbi za potomstvo sa drugim suprugom Rašom Novakovićem.

foto: Printscreen/Magazin In

"Treći put idem na oplodnju veštačku. Moram da kažem da nemam velika očekivanja. Videćemo šta će biti, znam samo da neću da padam u depresiju, niti da se stresiram ako ni ovog puta ne uspe", rekla je Tržanova.

Pevačica priča da ne može da ostane trudna prirodnim putem, pa je do sada dvaput išla na vantelesnu oplodnju. Ne gubi nadu i poručuje da neće odustati sve dok ne dobije i drugo dete.

"Nemogućnost rađanja i začeća u ovim vremenima je kao epidemija. To je ono što ljudi treba da shvate i da se nekako pozabave tim problemom. Moje mišljenje je da se treba redovno pregledati, što ranije probati inseminaciju, srediti hormone i druge stvari koje ne funkcionišu", savetuje Goca.

Ona podseća na to da nije uvek u ženama problem, već i da muškarci treba da se podvrgnu raznim ispitivanjima.

"Mislim da muškarci de treba redovno da se kontrolišu. Ima onih koji svoje žene teraju na preglede, a posle se ispostavi da su one zapravo zdrave i da nije u njima problem. Drage moje dame, ne pokušavajte da ugodite svojim partnerima tako što krivicu svaljujete na sebe. Ako ne možete da zatrudnite - ne znači da je problem u vama, već upravo u vašem suprugu, momku. Svakako treba zajedno da odete kod lekara", kaže Tržanova.

foto: Nemanja Nikolić

Goca se osvrnula ina one žene koje se nisu ostvarile kao majke i poručuje im da zbog toga ne treba da se osećaju manje vrednim.

"Ženu ne definiše samo to što je majka. Ježim se na rečenice: "Smisao mog života je da imam decu". To nije istina. Ima mnogo žena koje nemaju decu, a koje su produktivni članovi društva, divne tetke, ujne.. Baš je ružno to da te mogućnost razmnožavanja stavlja u bolji položaj od žena koje, nažalost, ne mogu da zatrudne. Ne treba to ga da se plašite, samo glavu gore!", poručila je pevačica.

Goca se na kraju razgovora, kao i obično, našalila na svoj račun.

"Što se mene tiče, ne brinem se, do šezdesete i te kako imam vremena da dobijem dete. Samo lagano", rekla je pevačica kroz osmeh.

"Granice su se pomerile, mnoge žene se odlučuju da postanu majke tek posle tridesete, a ima i onih žena koje su u pedeset i nekoj dobile prvo dete. Samo treba biti uporan, misliti pozitivno i ne padati u depresije ukoliko vantelesna oplodnja ne uspe iz prvog puta. Život je nepredvidiv, najlepše stvari se dogode kada se najmanje nadate", zaključila je Tržanova.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Hit/Foto Nemanja Nikolić

Kurir