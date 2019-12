ONA JE ĆERKA TONČIJA HULJIĆA! A jedno nema ko je nije pitao: Stalno sam se ljutila zbog toga! (FOTO)

Ćerku Vjekoslave i Tončija Huljića, Hanu, nema ko nije pitao hoće li danas-sutra postati pevačica čuvenog "Magazina". Nju je to, kaže, strašno ljutilo i odgovor je uvek bio odričan.

"Od malena se sećam da su me ljudi pitali hoću li biti nova pevačica 'Magazina', ja sam se stalno ljutila i govorila im - ne", ispričala je ona koja je svakako zaplivala muzičkim vodama, pa istakla da za savet uvek prvo pita brata, a poslednjeg poznatog tatu.

"Tata je poslednji na redu", rekla je ranije u jednom intervjuu pa uz smeh i dodala: "Tati sam više puta morala da objašnjavam da me nije briga hoće li neko imati negativan komentar na račun toga što dolazim iz poznate porodice. Bojao se reakcija i podbadanja. Ne zato što je njemu stalo do nečijih komentara, nego zato što se postavio zaštitnički i hteo je da me poštedi takvih reakcija. Ali po tome ni ja ni brat ne bi rebalo da radimo ništa i nikad ne pokušati ništa iz straha od negativnih komentara. Ceo sam se život opterećivala time, ali me više nije briga. Došla sam do te granice kada je sve prestalo da me brine. Valjda je to i stvar odrastanja", zaključila je ona.

