TO TE BAŠ IZBACI IZ KOLOSEKA! Samo su mi dali njen nakit i garderobu, pa rekli DA JE VREME! Marko Bulat iskreno o velikoj životnoj DRAMI!

Na Svetski dan prevremeno rođenih beba podsećamo da su sa ovom teškom životnom situacijom susrele i neke naše poznate ličnosti. Jedan od njih je i Marko Bulat, koji je 17. februara 2017. dobio ćerkicu Doroteu, koja je prevremeno rođena.

Marko i njegova supruga Marija su preživeli pravu životnu dramu jer je njihova ćerkica provela dva meseca u inkubatoru, a imala je i problema sa disanjem. Na svu sreću, Dorotea je uspela da se izbori sa svim problemima, pa je sada srećna devojčica koja je nedavno dobila i brata Savu.

"Sam taj događaj prevremenog rođenja vas izbaci iz koloseka, jer ne planiraš da se to desi tad, nego čekaš taj osmi, deveti mesec, da ide sve po planu. Pogotovo što je trudnoća bila normalna, nije bila visokorizična da bi ti ne daj Bože iščekivao tako nešto. Mi smo to veče u osam uveče bili kod ginekologa, sve je bilo u redu, sve je bilo regularno... Došli smo kući, supruga je počela da se žali da je boli, otišli smo u Narodni front, radili su joj CTG, pokazalo je da ona uopšte nema kontrakcije. Onda su je pogledali 'ručno', ja sam bio napolju, izneli su mi njen nakit, garderobu i rekli: 'Ona mora hitno na porođaj'. Od ginekološkog pregleda u osam uveče, do deset uveče, za dva sata ona se otvorila i u jedanaest uveče sam dobio ćerku. To je totalno nenormalno", počeo je Marko svoju ispovest.



Problemi za Bulata i njegovu suprugu Mariju su zapravo tek počeli po prevremenom rođenju ćerkice, jer je ono nosilo i niz drugih komplikacija.

"Ona se porodila u šestom mesecu, prvog dana 27. nedelje, beba je rođena sa kilogramom i 150 grama. Beba je počela da kalira (gubi na težini), tek onda su počele muke. Disanje, bronhijolitis, ne mogu da joj nađu venice, ne jede, kažu mi: 'Popila je jedan mililitar', onda gledaju da li joj funkcionišu creva, na srcu se još nije zatvorio taj neki zalizak, non-stop nešto. Najteži trenutak nam je bio dve nedelje posle porođaja. Mi smo bili ujutru u poseti na neonatologiji, a popodne je supruga pozvala oko 5, 6 i pitala kako je beba. Rekli su joj: 'Ne znamo šta da vam kažemo, pitanje je da li će preživeti noć'. Nama je dete ostalo živo, a koliko ima dece koja se nisu izborila za život, koliko je roditelja ostalo ožalošćeno", pričao je pevač.

Bulat je istakao da je osoblje na neonatologiji izuzetno posvećeno i predano svom poslu, ali da je za život prevremeno rođene dece potrebna i Božija pomoć.

"To je jedno malo biće koja mora samo da se izbori za svoj život, uz Božiju pomoć. Ja bih želeo i ovom prilikom da se zahvalim svima sa neonatologije, to su savesni ljudi koji se bore za svaku bebu", zaključio je on.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs, M.G/Pink/Foto: Dragana Udovičić

Kurir