MIJI BORISAVLJEVIĆ SE BORI S TEŠKOM BOLEŠĆU: Otkrili su joj u 8. mesecu trudnoće, a zbog OVE ishrane se oseća MOĆNO

Nakon što su joj u osmom mesecu trudnoće lekari ustanovili dijabetes, Mia Borisavljević za otkriva da sada ima poseban sistem ishrane kojeg se uz vežbanje redovno pridržava.

Pevačica Mia Borisavljević važi za jednu od najzgodnijih pevačica na estradi, a kako kaže, njena tajna je dobra ishrana i redovan trening. Kako sa osmehom ističe, za savršenu liniju, između ostalog, zahvalna je i genetici.

- Ne trudim se previše oko svoje linije koja je uvek manje-više ista. Imam samo uobičajen način života, koji očigledno odgovara mom telu i bez nekih velikih napora i odricanja izgled dođe sam po sebi. Svi već znaju da se bavim sportom (amaterski), ali redovno dugi niz godina, nisam alava kad je hrana u pitanju, ali ne odričem se ničega, dakle sve u normalnim količinama - kaže Mia i dodaje da redovno vežba.

foto: Printskrin/Premijera

"Trening je sastavni deo mog života. Taj deo dana obožavam i to je velika sreća ako zavolite fizičku aktivnost. Pokušajte da pronađete trening koji vam psihički i fizički odgovara, instruktora, prostor, okruženje, sve poklopite tako da jedva čekate da odete na trening i biće mnogo lakše za one koji kažu da ne podnose da vežbaju. Već odavno sam u fazi da mogu da obujem patike i trčim sama na Košutnjaku ili bilo gde ukoliko ne mogu da stignem da se uklopim sa instruktorkom, ali naravno da se dešava da propustim trening zbog posla i deteta. Tada se osećam loše i nadoknadim to sledeće nedelje".

"To je bilo u osmom mesecu trudnoće, nisam osećala ništa, samo se po ultrazvuku videlo da beba napreduje dve nedelje brže od termina, što i nije strašno, jer svaki ultrazvuk pokaže drugačije, ali sam ipak izbacila šećer i belo brašno. Za hleb sam se snalazila, pravila sam ga od raži, semenki, svega i svačega, ali za šećer je bila noćna mora. Jedva sam izdržala do porođaja. I zato tvrdim da je zavisnost od šećera jako opasna, ali priznajem da sam zavisnik. Međutim, kontrolišem se barem kad su količine u pitanju.

foto: Printscreen Instagram

Ona dodaje da ima sistem ishrane kog se pridržava a koji zove 16/8.

Pevačica je otkrila da je ozbiljnije počela da brine za svoje zdravlje kada su joj tokom trudnoće ustanovili da boluje od gestacijskog dijabetesa.

"Znači 16 sati ne jedete, 8 sati jedete šta god vam padne na pamet, a to kad kažem mislim naravno i na slatkiše i picu i sve što poželite, ako morate baš. E sada, možete se pridržavati sistema 14/10 koji ja češće praktikujem jer mi je izvodljivije da večeram u 20 sati i da mi prvi sledeći obrok bude sutra u 10 sati. Dakle, to je moj način života, nije dijeta i nije nešto što radim privremeno i povremeno, nego tako živim. Nikada, ali nikada ne jedem noću, ne pijem gazirano ni sokove niti kafe sa mlekom, šlagom... Ne grickam grickalice, već jedem konkretno, vežbam i uživam u hrani i sportu. Molim vas, ne jedite gluposti. Volim kuvanu hranu i uvek gledam da pojedem nešto na kašiku, ali naravno da volim i picu i slatkiše, samo što proporcionalno gledano više se hranim zdravo nego nezdravo, ali nisam fanatik.

Svakog dana uradite nešto lepo za sebe "Za zdrav život je najbitnije da budete svesni zašto je to važno i koliko je život lepši kada živite zdravo. To je prvo, a onda da znate da to ništa nije teško i da to nisu neke metode koje morate da nabubate napamet. Pratite svoje telo, znate sigurno šta vam ne prija, neka to bude početak zdravog života. Ali tri stvari - ishrana, fizička aktivnost i san, oko toga se sve vrti. Izduvni ventil mi je upravo trening, trčanje, masaže, sauna, filmovi, Ema, šoping, pas kojeg obožavam, generalno moja porodica i neke lepe stvari koje uradim za sebe u toku dana", zaključila je Mia Borisavljević. foto: Printscreen/Instagram

