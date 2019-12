RODIĆU TI NASLEDNICU DA JE*E MUŠKARCE KAO JA: Dragana Mitar potpuno izgubila kompas! Ne zna šta priča Tomoviću!

Učesnica rijalitija "Zadruga"Dragana Mitar poručila je između redova Vladimiru Tomoviću da želi da joj napravi devojčicu, koja će uništiti sve muškarce.

Sve se odigralo u kupatilu Bele kuće, kada je Crnogorac otišao da se tušira nakon spektakularne žurke, međutim, ubrzo mu se kao slučajno u kupatilu pridružila i modelsica.

Ona je došla da opere zube, a Tomović se nimalo nije bunio što ona pored njega obavlja svoje aktivnosti dok je on bio potpuno go. Ni Dragani nije smetalo što Vladimir nije obučen, pa je sasvim ugodno ćaskala sa njim i priznala mu kako želi da dobije ćerku.

foto: Pritnscreen

"Ja hoću jednu moju naslednicu, da nasledi ovo moje ludilo, da je*e ove muškarce kao što ja radim. To samo želim. Moram neku naslednicu da rodim", pričala je Dragana kroz osmeh. Vladimir se samo smeškao, sve vreme polugo šetajući oko Mitrovljeve, koja ga je zavodila u spavaćici bež boje.

Šta će na sve ovo reći Edis Fetić, kog je Dragana pre toga hranila i umiljavala mu se, ostaje da vidimo.

Vladimir Tomović je na početku njihove romanse pred kamerama Dragani Mitar napisao pismo u kom je otvoreno rekao šta misli o njenom odnosu sa Edisom, ali je spomenuo i njenog maloletnog sina Jovana.

"Gospođo Mitar, znam da se smeješ ovog trenutka, i treba. Besmisleno je u ovom trenutku filozofirati kada je sve jasno kao dan. Zapitaj se šta bi tvoji na sve ovo rekli. Nemaš 18, već uskoro 30 godina. Zar je tvoj izbor šokirani mladić od 38 godina, koji je u braku i ima troje dece? Razumem ja šokove i traume od rijalitija, ali rečenicu: "Da, ti si odabrala i želim ti sreću", to je ključ. Ti si odabrala! Toga je svestan Edis Edo Fetić, ti, a bogami i ja. Što pre shvatiš da si se sa mnom poljubila i bila intimna na njegove oči, biće ti lakše. Shvatićeš da ti on to nikada neće oprostiti napolju. On je javno ponižen i, ako se njemu vratiš, ponizićeš sebe. Šta god odlučila, znaj da ti nikada neću biti teret, želim da zavolim tebe i Jovana. Tvoj Vladimir", pisalo je u pismu.

Kurir