VELIKA ISPOVEST MILANA POPOVIĆA: Ova priča nije mogla da se završi drugačije! Aleksandar će nastaviti da viđa majku!

Milan Popović tvrdi da ni na koji način nije uticao na odluku suda u Zagrebu koji mu je dodelio starateljstvo nad Aleksandrom, njegovim i Severininim naslednikom, kao i da mu je jedino važna dobrobit deteta.

Da li ste očekivali da će javnost, posle donošenja sudske odluke, u tolikoj meri stati na Severininu stranu?

- Nisam baš razumeo ovo pitanje. Posao kojim se bavim ne zavisi od mišljenja javnosti, niti ona odgaja moju decu, pa zato nema razloga da ono ulazi u moje biznis planove. Zanima me odakle vam to da je javnost stala na Severininu stranu? Od raznih medija koji se bave ovom temom dobijam suprotne informacije. Nisu javnost javne ličnosti koje u medijima daju podršku Severini. Šta je sa svim očevima i majkama kojima javnost nije dostupna, a koji zajednički odgajaju svoju decu, u miru i harmoniji. Oni najbolje znaju koliko je važna uloga i jednog i drugog roditelja u životu svakog deteta i mir među njima. Nemojte da me provocirate da vam komentarišem te javne ličnosti koje su stale na Severininu stranu.

- Dobio sam mnogo više čestitki, a uvrede su uglavnom dolazile s nekih "levih" profila, od čudnih osoba. Mogu da zamislim odakle stižu. U svakom slučaju, sve je to nebitno, jer svako imam pravo na svoje mišljenje.

foto: Dado Đilas, Damir Dervišagić

Da li ste na bilo koji način uticali na odluku Opštinskog građanskog suda iz Zagreba da izda saopštenje, kojim se praktično demantuje da ste "sve njih kupili", što se često čuje?

- Bože, šta vi mene pitate?! Kakve ja imam veze sa Opštinskim građanskim sudom u Zagrebu i njihovom politikom rada?

Da li je vaš slučaj presedan ili u Hrvatskoj i očevi koji nisu toliko poslovno uspešni uspevaju da dobiju starateljstvo nad decom, ali javnost to ne zna?

- Ovaj slučaj nije presedan. Sudovi u Hrvatskoj, poslednjih nekoliko godina, učestalo donose ovakve presude. Tu se ne radi o uspešnosti očeva, već o tome šta je za dete najbolje u svakoj situaciji. Ako stručnjaci procene da je bolje da dete živi sa ocem, oni daju takvo mišljenje i sud ga, uglavnom, uvaži.

Da li pre izjave za novine ili, još više, dogovora s advokatom da preduzme neki korak, prvo pomislite kako će se to odraziti na Aleksandra ili na njegovu majku?

- Moje izjave su, prvenstveno, usmerene na demantovanje laži koje Severina, njeni punomoćnici i PR ekipa plasiraju. U svakom slučaju, trudim se na sve moguće načine da zaštitim privatnost našeg sina.

foto: Printscreen/Instagram

Pre par dana ste rekli: "Mesta za dogovor je uvek bilo i biće, ali sada su pravila malo drugačija, majka će morati da poštuje ono što je za dobrobit deteta". Da li, uopšte, možete zamisliti situaciju u kojoj biste vas dvoje seli i rekli – hajde da probamo da se ipak dogovaramo?

- Situaciju mogu da zamislim, ali ne mogu da zamislim da se Severina pridržava dogovora, osim kad se on zove - presuda nekog suda. Postoje vrlo jaki razlozi zbog kojih ova priča, i pored moje najbolje volje, nikada nije mogla da se završi drugačije. O njima će javnost vrlo brzo saznati. To će biti novo, neizbežno poglavlje u životu jedne dive.

Da li ste pročitali izjavu u kojoj Severina govori o svom prvom vikendu sa Aleksandrom, posle odluke suda?

- Da, vrlo je neodgovorno što majka na taj način manipuliše javnim mišljenjem, zloupotrebljavajući dete. Pročitao sam u nastavku i tekst vaše koleginice, feministkinje Mirjane Bobić Mojsilović. Tu osobu treba izložiti na stub srama zbog diskriminacije polova. U 21. veku, kada imamo situacije "roditelj jedan" i "roditelj dva", neverovatno je da jedna obrazovana osoba sebi dozvoli nešto takvo. Pomenuta gospođa iznosi svoj stav ne znajući pravu priču. Očigledno je nasela na Severinine laži i odlučila da se besplatno “provoza na tuđem repu” zarad malo medijske pažnje.

Nameravate li da Zagreb i u sledećih nekoliko godina bude vaša baza?

- Ne želim da pričam o svojim planovima. Mogu samo da kažem da će Aleksandar nastaviti da ide u školu i živi u Zagrebu kako bi redovno mogao da viđa svoju majku. Preseljenje u drugi grad ili državu otežalo bi njegovo viđanje s majkom, a to nije dobro za dete.

foto: Ana Paunković, Dado Đilas

Kurir.rs/K.Đ/Story, Foto: Dragana Udovičić, Dado Đilas

