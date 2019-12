SOFIJA SE SELI KOD LUKE U MADRID: Manekenka menja adresu zbog fudbalera

Sofija Milošević i Luka Jović nedavno su javno priznali vezu, a sada su otišli korak dalje i već planiraju zajednički život u Madridu.

Fudbaler u ovom gradu živi već mesecima i zbog obaveza prema klubu nema nameru da se seli, ali je zato manekenka, kako bi mu olakšala, spremna da mu se pridruži i da se čak preseli u Španiju.

Uskladili su se

- Luka i Sofija su konačno preležali dečje bolesti i sada je njihova veza čvrsta i stabilna. Odlično funkcionišu, lepo se slažu i maltene žive zajedno. Toliko im je lepo da nijednog trenutka ne žele da se razdvajaju. Sofija odavno nema angažmane vezane za inostranu modu, a obaveze koje ima može da završava iz Madrida. Zato sada više vremena provodi u Španiji nego u Srbiji, a ubuduće će provoditi još više - priča naš sagovornik blizak manekenki.

Prema njegovim rečima, Sofija poštuje vreme koje Luka ima sa sinom i tada će ona biti u Beogradu.

- Ona izuzetno vodi računa o tome da se ne meša u obaveze koje Luka ima prema sinu, kao i njegovoj majci Anđeli Manitašević. Štaviše, kad god porodica Jović dolazi u Španiju, ona se vrati u Beograd, pa onda Luka dođe u prestonicu pa se zajedno vrate za Madrid. Zasad tako funkcionišu.

Miloševićeva je ušla u Jovićev ritam i obaveze koje ima u klubu i već se navikla na život u Španiji. Doduše, njih dvoje umeju da se podžapaju kao pas i mačka, ali za razliku od pre mesec dana, uspeli su da shvate šta im je prioritet i sada brzo rešavaju svaku nesuglasicu. Još nisu pričali o braku, ali ako se budu lepo slagali, ni to nije isključeno jer su veoma zaljubljeni - završava naš izvor.

Bez komentara

Inače, manekenka izbegava da priča o ljubavi s fudbalerom, ali je jasno stavila do znanja da uživa s Jovićem i da tu sreću niko ne može da joj pokvari.

- Optužili su me da sam mu rasturila brak iako on nikada nije bio oženjen. Najvažnije je da nas dvoje znamo istinu i da smo srećni zajedno - rekla je Sofija nedavno, a sada nismo uspeli da dođemo do njenog i Lukinog komentara.

VOLE JE FUDBALERI SOFIJI LJAJIĆ KUPIO STAN foto: Dado Đilas Sofija Milošević već ima iskustva s fudbalerima. Njen bivši dečko Adem Ljajić, s kojim je bila tri godine, finansirao ju je i skućio, tako što joj je otplatio i opremio luksuzan stan na Dorćolu, a davao joj je i pozamašan džeparac kako bi lagodno živela. I mladi Jović se trudi da manekenki olakša život, pa je vodi na luksuzna mesta i veoma je galantan.

