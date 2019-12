SINA POZNATOG MUZIČARA ČEKA DRASTIČNA PROMENA: Aleksa Jelić ogolio se do KOSKE! Živi u Španiji, a evo šta mu je TEŠKO!

Aleksa Jelić ima svoj dom u Beogradu, ali kako kaže prava oaza mira mu je kuća poznatog oca Dragog Jelića.

Pevač je otkrio da živi u Španiji, često putuje, a vreme najviše voli da provodi u Zemunu. Iako skromno tvrdi da nije previše snalažljiv u kuhinji, Jelić nam je otkrio da će u narednom periodu više biti vezan upravo za gastronomiju.

foto: Dragana Udovičić

"Čeka me jedna drastična promena u životu, tako da ću morati da zavolim i kuhinju i stvorim ljubav prema spremanju specijaliteta. Uskoro sa dvema sestrama počinjem nešto drugačije, vezano za ugostiteljstvo. Recimo, moja baka je svojevremeno držala poznati restoran na obali Save i tu su filmadžije i umetnici dolazili da klopaju ili prespavaju, između ostalih i Pavle Vuisić, tako da nam je to u genima", rekao je Aleksa.

Zajedničko vreme sa njegovim ocem je, kako kaže, rezervisano za intimne razgovore između dva muzičara, a retko je glavna tema samo muzika.

foto: Printscreen/Instagram

"Mi imamo divnu komunikaciju i naše sfere interesovanja ne svode se samo na posao. Pričamo o svemu, o životnim promenama najviše. Tu su i one lepše teme, ali i one koje su manje prijatne, ali su životne. Pa je lakše kada ih proživiš uz razgovor sa bližnjima", objašnjava Aleksa.

Kako je trenutno njegovo prebivalište Barselona, Aleksa priznaje da mu često nedostaje Srbija, kao i da mu se samo u jednom razlikuje život u Španiji.

"Moje vreme u Barsi se najviše razlikuje u odnosu na ovde jer kada ne radim obožavam da odem na plažu. Kao vodeni znak, ne mogu bez vode i onda često idem na more, šetam pored vode ili se okupam ako vreme to dozvoljava. Taj pogled na pučinu je nešto što me ispuni i hrani i odmah lakše prođeš kroz dan. Barselona je fantastična i ima mnoge mogućnosti za uživanje, jedan je od najlepših gradova i puna je kreativnosti, što meni kao umetniku odgovora", kaže Jelić i dodaje:

"Ali imam blagu nostalgiju, volim Beograd i Srbiju i uvek mi bude teško kad odem odavde, ali dobro je što je to Španija, pa je blizu, na samo dva sata."

foto: Dragana Udovičić

