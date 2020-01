SIN VELJKO UNOSI BADNJAK U KUĆU! A evo šta će pevačica za to vreme da obavi: Ceca za Božić ima SAMO JEDNU ŽELJU!

Svetlana Ceca Ražnatović veoma se raduje prazniku koji nam sledi. Ona je istakla da će njen sin Veljko, kao muška glava, uneti badnjak u kuću, a da će ostali članovi porodice bacati žito i novčiće.

"Moja želja je da za Badnje veče i Božić svi budemo kod kuće zajedno. Veljko i Anastasija to znaju i ne prave pitanje oko toga. Moj sin, kao muška glava porodice, unosi badnjak, a mi ostali bacamo žito i novčiće po kući", ispričala je ona, pa dodala da će im se ovog Božića u tome pridružiti trudna snajka Bogdana.

"Srećna sam što sam uspela da naučim svoju decu da cene tradiciju i da usvoje običaje na pravi način, kao što smo sestra Lidija i ja naučene još u detinjstvu. Božićni rituali me raduju, pa tako ni darivanje ne izostane. Radujem se poklonima koje dobijem, ali sam najsrećnija kada vidim koliko su moja deca i sestrići oduševljeni svojim."

Folk diva objašnjava da nije vešta u kuhinji, tako da će za prazničnu trpezu biti zadužena njena sestra Lidija.

"Mene to ne zanima. Da me zanima, naučila bih do sada. Imam mnogo drugih obaveza, tako da nemam kada da razmišljam o kuvanju. Lidija i njen suprug su odlični kuvari, pa je trpeza uvek lepa, ali i posna. Dok drugi budu krkali prase, mi ćemo brstiti ribu, ali to nam ne smeta", rekla je ona.

Običaj da se novčići i žito bacaju kada ulazi domaćin u kuću sa badnjakom datira iz najdublje prošlosti, a naši preci verovali su da štiti porodicu.

