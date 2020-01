MITROVA JE IMALA 17 GODINA, A ON JU JE VUKAO TRUDNU PO ULICI I URLAO!? Dete je dala na usvajanje, nije joj bilo DRUGE!

Dragana Mitar navodno je ostala trudna sa sedamnaest godina, pa dete po rođenju dala na usvajanje na nagovor majke Jadranke. Izvesni otac, navodi se dalje, bio je veoma problematičan i maltretirao ju je, zbog čega je i donela ovako tešku odluku.

Kako izvor blizak Mitrovljevoj navodi, Dragana je upoznala tog momka u klubu. Bila je naivna, mlada devojka, a svidelo joj se što je ostavljao utisak zrelog muškarca.

"Dragana bila klinka, tek je počela da izlazi. U klubu je videla tog dečka, nekoliko godina starijeg. Bio je nabildovan, istetoviran, u skupoj garderobi sa opasnim društvom. Njoj se dopalo što je gradski šmeker, a iste večeri su se smuvali. Viđali su se nekoliko meseci, a ona je krila od roditelja s kim se zabavlja jer je čula priče o njemu da se bavi mutnim poslovima i da je opasan, ali nije želela da veruje u to", počeo je izvor priču pa otkrio šta se dogodilo kada je ostala u drugom stanju.

"Kada je saznala da je trudna, uhvatila ju je panika. Uopšte nisu planirali dete, imala je jadna tek 17 godina. On ju je ubedio da ne abortira i da ne govori roditeljima da je trudna sve dok ne počne da joj se primećuje stomak. Kada je priznala majci da čeka dete, zamalo ju je šlog strefio. Već je bilo kasno za abortus, tako da nije imala druge nego da rodi. Tada su počeli problemi s dečkom. Majka joj je zabranila da se viđa s njim i rekla joj je da mora da da dete na usvajanje jer je ona previše mlada da se zarobi na takav način i sa takvim čovekom, a on je poludeo. Trudnu ju je vukao po ulici i rekao joj: 'Bićeš moja ili ničija. Ti si majka mog deteta.' Dragana je tad shvatila u šta se upustila i koliko nije razmišljala, te je odmah po porođaju dala dete. Njega je prijavila policiji i dobio je zabranu prilaska. On je pokušavao posle da nađe to dete, ali uzalud. Dragana nikad više nije govorila o toj temi jer je previše bolna za nju. Posle je dobila sina Jovana i zbog toga je toliko vezana za njega", završava izvor.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Rijaliti/Foto: Printscreen Pink

Kurir