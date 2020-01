BILJANA DRAGOJEVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: Dalila joj pretila da neće videti SINA, a Dejan se odrekao porodice zbog PLACA!

Biljana Dragojević ne krije da je šokirana izjavama svog sina, koji ju je optužio da je ona kriva zbog toga što nemaju kontakt.

Ona kaže da je svom sinu obezbedila lepo detinjstvo, kao i da nije morao ništa da radi.

Dejan je tokom emisije tvrdio da je radio četiri godine, što su Biljana i njegov kum demantovali. Dalila je okrivila svoju svekrvu da je nije prihvatila, jer je druge veroispovesti, što Biljana izričito demantuje.

foto: Printscreen, Pink

"Kada smo se suprug i ja rastali, pored Dejana znate da imam Davida i ćerku Suzanu i svi smo se slagali, imali odličnu komunikaciju do momenta dok se Dejan nije počeo zabavljati sa Dalilom. Okrenuo se sam protiv cele porodice i ja zaista ne vidim gde sam ja tu i za šta kriva. Nikada se nisam posvađala sa Dalilom niti je uvredila, niti mi smeta sto je druge veroispovesti, kako oni to prezentuju", ističe Dejanova mama.

Zadrugari su osudili Dalilu jer se tokom sastanaka u Beloj kući potegla priča oko njene izjave da je Biljana kriva za sve, jer sinu Dejanu nije htela da pokloni plac na kom su oni planirali da izgrade svoju kuću. Zbog Dalilinih navoda, Biljana je objasnila celu situaciju.

foto: Printscreen

"Naša porodica je imala dogovor dosta godina unazad da taj plac bude Davidov, nikada se niko nije bunio, međutim, Dejan se zabavljao sa Dalilom dva meseca i jednog dana dolaze sa pričom da hoće sad i odmah ili plac ili da digne sprat na porodičnoj kući, gde sam ja rekla da je oduvek plac bio Davidov, a da se oni strpe malo da nađemo neki koji bi kupili jer se kuća ne pravi za do sutra. Ponudila sam da živimo čak zajedno dok se to ne reši, ali oni su hteli odmah. Bez obzira na to, mi smo komunicirali i bili okej", priča Biljana i dodaje:

"Ona me je blokirala kada sam ja stala u Aleksandrinu stranu, jer je Dalila rekla nešto što nije bilo tačno, ja sam samo potvrdila da Aleks govori istinu što i jeste, ona mi je odmah napisala: "Više nikada nećeš videti Dejana i nikada neće doći u Veternik, zaboravi na njega zbog ovoga". Stavila me na blok listu, posle par sati i on me je blokirao i od tada mi nemamo komunikaciju. Plac nije u pitanju, na kraju krajeva ima on i tatu mogao je tata da da drugom sinu plac, čemu urnisanje mene, ne razumem njega. Ona me ne povređuje, nego on jer je on neko kome sam ja dala i posvetila zivot."

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: Printscreen, Sonja Spasić

Kurir