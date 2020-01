RADI MANOJLOVIĆ MAĆEHA HOĆE DA UZME KUĆU U ČETEREŽU?! A njenom ocu neprestano baje: Selo samo o OVOME PRIČA!

Pevačica Rada Manojlović nikada nije krila da svoje Četereže voli najviše na svetu i svaki slobodan trenutak koristi da obiđe oca i mesto gde je odrasla. Međutim, kako Alo penosi pisanje Sveta, otkako je njen otac Rade u kuću doveo Suzanu, ženu koja je Radi i njenoj sestri Mariji maćeha, sve se promenilo.

Navodno, maćeha bi da Rade prepiše porodičnu kuću njoj, a takvim stavom i te kako je povredila pevačicu.

"Rada dolazi dosta slabije nego ranije, priča se po selu da ni ona ,a ni njena sestra nisu u sjajnim odnosima sa Redetovom ženom. Sad su se oko praznika izmirili, ali dve godine nisu pričale sa njom. Marija i Rada su jako dobre i vaspitane devojke, ne smeta njima što im je otac našao ženu, naprotiv, srećne su zbog toga, jer ipak, svaka od njih je krenula svojim putem i lakše im je kad znaju da ima ko da brine za njega i bude tu. Koliko sam je čuo, Suzana se zamerila njima zbog kuće, nagovarala je Radeta da je prepiše njoj, a Rada je ta koja je napravila i sve uložila u nju. Ma ona kakva je i kuću bi joj dala da treba, nego je pogodio taj neki bezobrazan stav. Pričalo se po selu i da radi Radetu o glavi, da mu baja nešto kako se to već kaže, baca neku magiju, verovatno su i za to saznale", počeo je jedan komšija.

"Rada retko dolazi, verovatno nema ni kad, ali Marija je češće tu, pa joj verovatno neko prenese. Ovo je malo mesto, sve se o svakom zna. Oni su stvarno jedna ugledna porodica", nastavio je on.

"Njen otac je mnogo dobar čovek, i, naravno niko mu ne bi rekao nešto protiv njegovog izbora. Ne mogu da kažem, i Suzana je jedna vredna, poštena žena, sve ona radi barabar sa njim, dobra je ženica, ali, eto tako kruže priče. Znate kako, kad se žene skupe, pa krenu da raspravljaju, to ne može na dobro da izađe. Verujem ja da će Rade sve tu da razjasni i sredi, on je jedan pametan čovek, bistar um ima, a svoje ćerke voli više od svega. Siguran sam da ni njemu nije lako što je došlo do tih razmirica i nesporazuma", tvrdi komšija.

"Sestra i ja smo razumne devojke. Naše mame nema jedanaest godina, a Suzana je tu skoro deset", pričala je Rada svojevremeno: "U trenutku kada je ona došla, sve je to za nas bilo sveže. Ma, uvek će biti sveže. Bez obzira na ono što smo osećale kada je tata počeo sa njim da živi i kada nam je bilo nezgodno, teško i nimalo prijatno da gledamo kako je tu, u našoj kuhinji, recimo, naravno da smo se s vremenom navikle i shvatile neke stvari. Šta god da smo Maja i ja osećale sa tih naših 17, 18 godina, koliko god da nam je bilo teško, shvatile smo da tata mora da ima nekog u životu, jer nećemo nas dve uvek biti tu. Ne možemo iz naše sebičnosti da zarobimo tatu samog na selu. Apsolutno nemamo razloga da je mrzimo ili da budemo loše sa njom. Nije ona kriva za neke loše stvari koje su se desile u životu. Mi se odlično slažemo sa njom, i njena dva sina, a ima unuka sa kojim se jako dobro družimo. Čak moja sestra deli više privatnjih stvari sa njom nego sa mnom. Ja sam odvajala svaki dinar od usta da sagradim kuću u Četerežu, zato još uvek nemam stan u Beogradu, ali važno je da imam nešto svoje", ispričala je pevačica pre nekoliko godina.

S druge strane, po pitanju maćehe i kuće u rodnom selu nije se još uvek javno oglašavala.

