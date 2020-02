PEVAŠ KAO U HORU BEČKIH DEČAKA! JK zarežala na Marijinog Crnogorca: Ona kao žena ima ozbiljniju boju glasa OD TEBE!

Jelena Karleuša jedina dvadesetogodišnjem Željku Vukčeviću nije dala "da" pošto se predstavio na sceni "Zvezda Granda", jer je smatrala da mu je ton izuzetno mekan, te da sa svojim mentorom Marijom Šerifović i te kako treba da poradi na tome.

foto: Printscreen Zvezde Granda

Šta više, ona mu je skrenula pažnju da Marija ima mnogo ozbiljniju boju glasa kao žena nego on, te da će samo ako to ispravi u daljem vežbanju postati "jedan od najboljih pevača koje je Crna Gora ikada imala".

"Dobro, da li mogu da objasnim? Evo ovako. Željko, ti si neosporno talentovan i dobar pevač. Ono što je meni u prvom tonu pa do poslednjeg smetalo je to što to mora muškije da se peva. Mnogo je bilo tanko. U smislu boje, u smislu izraza, u smislu... kao Hor bečkih dečaka! Ja smatram da i bečki dečak kada nauči tehniku može da izvuče svoj maksimum iz svoje prirodno tanke postavke glasa. Mora da se desi veći volumen. Ne znam kako ćeš to uraditi. Ono što je dobro je što ti imaš mentora (Marija Šerifović) koji, ako iko može tome da te nauči, ali onda moraš baš da radiš na tome... to je da te nauči kako svoju vuklansku energiju pretvara u jednu ozbiljno okruglu boju. Ona ima ozbiljniju boju glasa kao žena od tebe. To moraš da ispraviš. I ako to dodaš ti ćeš biti jedan od najboljih pevača koje je Crna Gora ikada imala. Ja sam vrlo, vrlo realna!" zaključila je Karleuša vatreno.

foto: Printscreen Zvezde Granda

"Svako ima pravo na svoj ukus. On je lirski tenor. Čovek je rođen sa takvom bojom glasa i on to ne može da promeni. Svako je rođen s onim što mu je Bog dao!" uzviknula je Viki, malo nakon što je Saša Popović udubio svoj glas i pokušao tako da vodi emisiju.

"Niko ne želi Paju Patka", dodala je JK, imitirajući crtani lik.

foto: Printscreen Zvezde Granda

Marija je, pak, bila izuzetno zadovoljna mladićevom izvedbom, pa se sve vreme zadovoljno smeškala jer je svakako znala da će nastaviti dalji rad i druženje. Željko je sve članove žirija pomno saslušao, klimajući glavom potvrdno da će uvažiti sve njihove savete.

foto: Printscreen Zvezde Granda

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Zvezde Granda

Kurir