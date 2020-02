LENA KOVAČEVIĆ JE TADA NAJVIŠE PSOVALA! Zbog toga je i prestala da radi OVO!

Lena Kovačević progovorila je na temu stila, očuvanja zajednice... pa i psovanja, te otkrila da se odrekla skijanja kako ne bi izgovarala ružne reči.

"Oh, kako da ne. Najviše sam psovala dok skijam. Zato sam prestala da skijam... A toliko sam bila ukočena da nikad nisam ni pala. Zato sad samo šetam i plivam!" ispričala je ona sa osmehom, pa onda objasnila da svakako nije imuna na nervozu, iako možda odaje takav utisak.

"Simpatično je, obzirom da sam ja nekako... kako da kažem... negde sam štitila svoj privatni život od medija, ne iznosim stvari na prvu loptu... stvori se utisak kao da ne umete da se naljutite, a uopšte nisam imuna", iskrena je bila Lena.

Umerenost u stilu joj, kaže, prija jer je za nju strast nešto sasvim drugo - muzika.

"Dobra stvar je jedino ono u čemu se dobro osećamo. Za mene je to jedino merilo. Ljudi koji se dobro osećaju da se oblače drugačije smatram da onda to tako mogu, a se jednostavno ne osećam dobro. Da sam se osećala dobro tako i da se tako nekako... da na taj način i vodim moju priču, kroz tu dozu s*ksepila, ja bih to tako radila. Meni, ipak, obzirom da sam studirala muziku, muzika mi je najveća strast. Mnogo je veća strast nego što sam ja sebi sama. Ali, trebalo je neko vreme da proše da to shvatim. Svejedno mi je nosila džins, belu majicu, patike, za mene je s*ksepil nešto drugo."

Kako je dalje objasnila, zajednicu - bilo prijateljsku ili romantičnu, po njenom mišljenju teško je očuvati jer se danas veoma brzo živi.

"Mislim da nikad nije bilo lako očuvati zajednicu. Danas je možda još i teže zato što imamo sve manje vremena, a treba da imamo dovoljno vremena jedni za druge. U tom smislu 21. vek još dodatno negde čoveku je napravio veće iskušenje. Zato štpo se borimo za zajedničlko vreme. Mnogo se brzo živi, mnogo nam je dan kratak i mnogo smo ludi i brzi (smeh)", ispričala je ona, pa otkrila ko je kome prvi prišao, da li ona suprugu ili on njoj.

"Uzajamno! Da, stvarno je istina."

