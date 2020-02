NEKAD ME OSTAVE BEZ TEKSTA: Vojin i Sloboda vešto kriju ćerke od očiju javnosti! A evo šta glumac kaže o SVOJIM ĆERKAMA!

Vojin Ćetković trudi se da svoj privatan život drži daleko od očiju javnosti. U braku sa koleginicom Slobodom Mićalović je skoro dvanaest godina, a imaju ćerke bliznakinje Veru i Milu.

Glumcu je pre dva dana pozlilo nakon premijere filma "Grudi", a nedavno je govorio o svom braku i ćerkama.

Kada je reč o odnosu sa svojom suprugom Ćetković ističe da uvek imaju o čemu da razgovaraju:

foto: Vladimir Šporčić

"Mislim da je za svaku vezu važno da postoje neka dva, tri nivoa komunikacije. I taj emotivni, i taj oko naše porodice, a mi imamo i taj neki poslovni, tako da nama nikad nije dosadno. Nikad se nije desilo da nemamo o čemu da pričamo. Mislim da je to jako značajno. Najbitnije je da smo zadovoljni svojim poslom i sobom u tom poslu. Kad je neko nezadovoljan i neispunjen, onda je onom drugom jako teško".

I dok mnogi roditelji jedva čekaju da se pohvale kako njihovo dete liči baš na njega ili nju, proslavljeni glumac voli da neguje posebnost kod Vere i Mile.

"Ponekad prepoznam sebe u nekim njihovim gestovima, ali one su ipak priča za sebe, svoji ljudi. Mi se i mazimo i volimo, ali od početka pričam sa njima kao sa odraslim osobama. Začuđujuće je to da me, kad ih nešto pitam, pa mi one kažu šta o tome misle, naprosto ostave bez teksta. Mogu da kažem ova ovde liči na mene, ovde na Bobu, ona onde na babu... Ali, one su, pre svega, svoje", otkrio je Vojin Ćetković.

foto: Ana Paunković

Iako su ćerke poznatih i uspešnih roditelja, Ćetković ističe da se Slobodina i njegova deca ne razlikuju od druge:

"Moje ćerke idu u dobru školu i imaju odlično okruženje. Niko iz njihove škole ili odeljenja ne odudara po nekim merilima. Nemaju odnos prema tome ko koji telefon nosi. Vrlo sam zadovoljan njihovim ukusom. Obe idu u muzičku školu, tako da se i tu baždare i formiraju".

Kurir.rs / Pink, Foto: Dragana Udovičić

Kurir