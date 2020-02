ROKERKA IMALA SUKOB SA POPOVIĆEM, A SAD BI U ŽIRI?! Slađana otvoreno o Zvezdama Granda, pa osula po RIJALITIJIMA!

Slađana Milošević priznala je da bi bila deo žirija "Zvezda Granda" ukoliko bi se složila sa Sašom Popovićem.

Rokerka je istakla da je direktor Granda nije kontaktirao, kao i da ne zna kakav je program "Zvezda Granda".

foto: Printscreen/TV Prva

"Svojevremeno sam rekla da ukoliko hoće neko da napravi rokenrol emisiju, da se otvori neki brenč koji će imati pop-rok muziku u njihovoj diskografiji, ja sam voljna da sarađujem. Nijedan ugovor nije napravljen za jednu stvar, tu je uvek više komponenti uključeno", rekla je Slađana i dodala da se ne bi svađala kad bi bila u žiriju.

"Mene to ne zanima. Neću da ulazim u takve varijante. To nije muzičko takmičenje. Ne bih se upuštala u rasprave žirija. Ako bih bila član žirija u "Zvezdama Granda", bila bih zaista neko ko će žirirati, a ne neko ko će od sebe praviti šou. Meni je dosta šoua u životu. Imam neku svoju poziciju u javnosti i meni ne treba više od toga. Ako nešto može da se uradi dobro, ako ja mogu da budem deo toga i ako to ima smisla za mene lično, što da ne, bila bih deo "Zvezda Granda". Sve opcije su otvorene", iskrena je Slađana.

foto: Dragan Kadić

Jedna od najpopularnijih pevačica rok muzike na ovim prostorima ima jasan stav i kada je reč o aktuelnim rijaliti programima u Srbiji.

"To više nisu rijalitiju, to su sada laki erotski šou-programi. Ako to narod voli da gleda, šta možemo mi? Samo ne treba promovisati prostakluk i vulgarnost, nisam za to, ali kompomente nečega što jeste normalan život, što da se ne prikaže. Ja nisam toliko konzervativna, pa da smatram da treba reedukovati publiku i iseći neki sadržaj sa televizije. Neka se vidi čitav život, to je moj stav. Neka se vidi lepeza svega onoga u čemu živimo, kako dišemo, jedemo, kako reagujemo, kako se volimo...", rekla je ona.

Podsetimo, Slađana Miloševićeva i Saša Popović su se sukobili u emisiji "Da, Možda, Ne" davne 2010. godine jer je rok pevačica optužila Popovića da je uzurpirao medijski prostor kada je muzika u pitanju, i da ona godinama nema priliku da svoj novi muzički projekat približi publici.

foto: Vladimir Šporčić

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Dragana Udovičić, Ana Paunković

Kurir