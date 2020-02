IMALA SAM POSLA SA BOLESNIKOM: Jelena Krunić totalno izmanipulisana! Bivši verenik je koristio da bi dobio PARE?!

Jelena Krunić raskinula je sa dečkom Blažom Posinekom, za kog kaže da ju je iskoristio za samopromociju.

Njen bivši dečko je iz Slovenije i bavi se motivacijom, a Jelena kaže da joj je stiglo nekoliko poruka u kojima niko nema ništa lepo da kaže za Blaža.

foto: Printscreen/Ig

"Baš mi je drago da sam na vreme shvatila sa kakvim degenerikom sam imala posla, i sa kakvim bolesnikom, koji gleda samo svoje d*pe. Čula sam da je dužan Boga i Oca, i da sve to što on predstavlja, sve kul sve super, u stvari je totalna laž, da on živi jednu veliku laž u životu, to sam ja provalila, al sam ćutala i pravila se Englez, šta je digitalni marketing, znala sam da me iskorišćava, tojest, da iskorišćava moje ime, moj brend, moje sve ono što jesam ja, da bi dobio još više ljudi", kaže Jelena i dodaje:

"Blaž Posinek, ti si jedna velika farsa, i jedna velika laž. Hvala ti, intuicijo Jelene Krunić, hvala baba Jelena Krunić Vanga,koja si to sve na vreme shvatila i saznala."

Krunićeva kaže da joj nije žao jer je dobila veliko životno iskustvo. Blaž Posinek oglasio se povodom cele situacije.

"Moj jedini komentar je da nikada nije dobila prsten od mene. Ja verujem u karmu i neka se sve vrati pozitivno. Ja osam meseci nisam se javno oglašavao baš zbog toga, sada sam se na vratio na Instagram. Ja imam svoju publiku", kratko je odgovorio Blaž.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/SrbijaDanas, Foto: Sonja Spasić, Printscreen/Youtube

Kurir