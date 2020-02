SANJA VUČIĆ O SVOM ZDRAVLJU: Zbog bolesti sam išla kod psihijatra

Sanja Vučić ima neizlečivu, autoimunu bolest štitne žezde - hašimoto tireoiditis. Pevačica grupe Hurricane do kraja života mora da pije hormonsku terapiju, kako bi zdravstveno stanje držala pod kontrolom.

O svom problemu prvi put je govorila za Kurir, detaljno objasnivši kako je saznala od čega boluje i kako se nosi s tim.

Bez energije

- To sam saznala pre nekih šest meseci, ali problem imam sigurno tri godine. Počela sam da osećam hroničan umor, bila sam razdražljiva, neraspoložena, koža mi se sušila, nisam imala energije. Nisam znala šta mi je, išla sam i kod psihijatra, pa mi je dao antidepresive, ali nisam počela da ih pijem. Pomislila sam da imam problem s hormonima, pa sam otišla kod ginekologa. Ona je posumnjala da je u pitanju hašimoto, jer i ona sama ima to - kaže Sanja i dodaje da je krenula na detaljne preglede.

- Radila sam analize hormona štitne žlezde, išla sam na ultrazvuk i tada su mi rekli da je u pitanju hašimoto tireoiditis. Moram da pijem terapiju do kraja života verovatno, jer štitna žlezda ne luči hormone, pa ih pomoću terapije veštački proizvodi. Bilo mi je teško da prihvatim to, ali brzo sam se privikla. U principu, nije to ništa strašno - kaže ona.

Oseća umor

Sanju to ne sprečava da uspešno nastupa svakog vikenda i da se s koleginicama iz grupe priprema za Beoviziju, iako ponekad i dalje oseća umor. - Osećam umor, ali nije strašno. Trudim se da se zdravo hranim i da na prirodan način popravim stanje - završava ona.

J. Stuparušić

Kurir