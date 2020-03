MIRA ŠKORIĆ ZA KURIR: Koronu sam ozbiljno shvatila! Radim sve što kažu epidemiolozi

Mira Škorić podržala je uvođenje vanrednog stanja u našoj zemlji, koje je u nedelju veče proglasio predsednik Srbije Aleksandar Vučić zbog širenja virusa korona.

Pevačica, koja je tri puta operisala rak, kaže da je svesna da je stanje veoma ozbiljno i apeluje na sve građane da se ponašaju u skladu sa propisanim merama.

- Svako normalan treba da bude zabrinut. Smatram da je predsednik države odreagovao na pravi način. Nemam strah, ali treba slušati šta nam saopštavaju i time se rukovoditi.

Kako si reagovala kada si prvi put čula za virus?

- Odmah sam to ozbiljno shvatila. Prijatelji iz inostranstva su mi javili da su ostali u karantinu. To je bilo još pre dve nedelje. Oni su i dalje u izolaciji, jedno od njih ima virus. Čim se u jednoj velikoj Kini desilo tako nešto, jasno je bilo da će to poprimiti velike razmere. Iskreno, nisam slutila da će to u Evropi i na Balkanu da bukne. Mislim da virus, ili laboratorijski eksperiment koji nas je snašao, nije naivan i da baš treba da povedemo računa.

Ti si imala ozbiljnih zdravstvenih problema, da li je zbog toga strah kod tebe izraženiji?

- Verujte da ja strah nemam, ali sam situaciju ozbiljno shvatila. Vidim da ljudi paniče, ali ne treba, već svi treba da postupamo kako nam se govori.

Kako provodiš vreme kod kuće?

- Ja nisam u karantinu. Krećem se, imam obaveze koje moram da obavim i brinem o porodici. Ne bih volela da se ikome približi ova vrsta virusa.

Kako gledaš na one koji se šale na račun cele situacije?

- Srbi su duhovit narod, ali ne treba preterivati. Apel se upućuje da bi se čuvali stariji ljudi. Ipak, nije vreme za crni humor.

Koja je tvoja poruka?

- U ovim trenucima treba slušati epidemiologe, lekare, vesti. Treba poraditi na ličnoj higijeni. Nije naivno i nema nedodirljivih. Svakome može da se desi i stvarno želim da pobedimo. Preživeli smo mi svašta, i bombardovanje i paklice, pevali smo na trgovima, padale su bombe, svinjski grip, ptičji grip, ali ovo je poprimilo velike razmere i treba da povedemo računa.

Živiš s ćerkom Milicom, koja je student medicine. Kako ona reaguje na ovu situaciju?

- Ona je neko ko je stabilan i ponaša se u skladu sa situacijom. Trenutno je fakultet zatvoren, ali do proglašenja vanrednog stanja bila je na vežbama. Ona nema strah i voli svoj budući poziv, tako da samo da pregrmimo ovu situaciju.

Da li si kao mnogi napravila zalihe hrane i hemijskih sredstava?

- Mislim da je to preterano. I za vreme bombardovanja, pa i samog rata, ljudi nisu bili gladni. Narod u tom smislu preteruje.

Dragana Mirković iz Beča za Kurir ZABRINUTI SMO, ALI NE PANIČIMO foto: Sonja Spasić Dragana Mirković sa suprugom Tonijem Bjelićem i dvoje dece skoro dve decenije živi u Austriji, u kojoj takođe vlada pandemija koronavirusa. Pevačica je situaciju shvatila ozbiljno i pridržava se svih mera koje je tamošnja vlada propisala. - Hvala na brizi, dobro smo. Svi smo na okupu, pratimo uputstva koja izdaju nadležne institucije. Trudimo se da nađemo načine da što kvalitetnije iskoristimo vreme u izolaciji. Naravno da smo zabrinuti, naročito za naše članove šire porodice i prijatelje koji nisu blizu nas, ali ne dozvoljavamo nikada da nas uhvati panika - rekla je pevačica za Kurir.

Emotivna poruka Zorice Brunclik Molim se da ostanemo zdravi foto: Printscreen Kao i svi pevači, i Zorica Brunclik bila je prinuđena da otkaže sve nastupe, pa i beogradski koncert, i to je saopštila svojim obožavaocima putem video-poruke, naglasivši da apeluje na sve da vode računa o svom zdravlju, posebno najstariji sugrađani. - Družimo se 45 godina, zajedno smo delili dobro i zlo. Pevali smo na mostovima dok su nas zasipali bombama, ali i na trgovima, slaveći praznike i uspehe naših sportista. Bila sam tu za vas u vreme kad ste se veselili, venčavali, krstili, napredovali u životu i karijeri, a još više kada su nas zadesile poplave, ratovi, izbegličke kolone, zemljotresi, dajući sve da na sebe preuzmem makar mali deo vaše muke - rekla je ona i dodala da će njen koncert u Sava centru biti pomeren za jesen. - Na moju neizmernu žalost, pandemija korona virusa, koja se nadvila nad svetom, nije zaobišla ni našu zemlju, a moja želja da zbog mene niko nikada ne bude doveden u bilo kakvu opasnost navela me je da donesem odluku i koncert zakazan za 21. april odložim za neko bolje vreme (28. oktobar). Moje molitve su sa svima vama koji živite na ovim prostorima. Molim se da ostanete zdravi, budete smireni i mudri, pratite sve instrukcije koje vam ovlašćena lica daju, da vodite računa pre svega o sebi, jer na taj način vodite računa i o svima ostalima. Moje molitve su i uz starije građane koji su i najugroženiji, a naročito uz državne službe i zdravstvene radnike, koji su uvek do sada učinili sve da obezbede red, mir i da pomognu ljudima koji pate, i sigurna sam da će to i ovoga puta učiniti. Čuvajte se, molim vas - poručila je pevačica.

