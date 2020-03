NA SVAKI HIT, LJUDI BI ZAPUCALI! Ivana Banfić ratne 93. pevala u RATNOJ ZONI Bosne, a meci su fijakali oko NJE

Ivana Banfić je u prvom poglavlju knjige opisala je nastup u Žepči na Božić1993. godine.

Bio je to “običan” poziv na gažu, a “koncerti se nisu odbijali u to vrijeme”. Banfić je zapisala: "Nitko od nas - a putovali smo moj tadašnji suprug i menadžer Robert Magić i plesač Tomislav Tržan TT - uopće nije razmišljao o tome da idemo u ratnu zonu.” I to je, otprilike mladenački doživljaj rata.

Pevačicu je na granici dočekao "vlasnik lokalnog kluba", koji je u velikoj brzini pregazio psa. Urnebes je nastao na tom božićnom koncertu. Na svaki hit koji bi prepoznali, posetioci su “izvadili pištolje i pucali u strop! Kao u kaubojskim filmovima”. Na koncu, u klubu se pojavio čovjek s kuburom, “kao iz ‘Pirata s Kariba’”. A na kraju te svirke, grunuo je bestrzajni top na krovu zdanja.

“Je li glazbena karijera vrijedna takvog rizika? Jedan je metak mogao zalutati. Ali nije”, napisala je pevačica u svojoj knjizi, “Devedesetih, nastala je nova država. U njoj stvorila sam I Bee. A svima nam se dogodio i Cro Dance.”

