OSTAVLJAJTE PARE ZA CRNE DANE, NIKAD NE ZNATE ŠTA ĆE VAS SNAĆI: Estrada u škripcu s NOVCEM, a evo šta kažu ZLATA I GOCA

Javne ličnosti moraju da poštuju pravila propisana od strane državnih organa, te da sede u svojim kućama i čuvaju svoje zdravlje, kako se ne bi doveli u situaciju da se zaraze korona virusom.

Zlata Petrović, Goca Božinovska i Dragica Radosavljević Cakana su otkrile kako provode vreme u izolaciji.

"Znate šta, sigurno nisam izuzetak, kao i sve žene, dale smo se na čišćenje, pranje, ali sada u većoj meri da ubijemo vreme. Čujem se sa familijom, prijateljima, odem do prodavnice, uzmem šta mi treba, trudim se da bude sve uobičajeno. Postoje ljudi koji celog života imaju neku disciplinu, a neki ljudi to nemaju ni u najgorim ni u najboljim uslovima. Meni ovo ništa nije strašno, taj policijski čas, prilagodim se situaciji. Možda sam ja iz nekog drugog vremena, znam za štošta, prošla sam mnogo toga, živela sam uvek u nekim situacijama koje su mogle da me iznenade, a sada više ne može ništa da me iznenadi. Samo treba poštovati sve", rekla je Zlata, pa dodala da li je ova situacija uticala na to da ima finansijske gubitke:

"Kako za koga. Ako nisam do sada zaradila, govorim u svoje ime, onda ne znam šta sam radila. Ja sam rasla u siromaštvu i uvek su postojali crni dani, i uvek govorim svojima da sa strane treba ostaviti nešto jer ne znaš šta može da te snađe. Ne možemo da se lažemo, u našem poslu se više zarađuje i treba da se prištedi. A to što neke kolege kažu da im je ovo dobro došlo za odmor, pa vidite, nama nije posao da mi moramo da idemo od 5 ujutru do 5 uveče, možemo da biramo kad hoćemo da radimo, kad nećemo, ali dobro. Meni ne treba da dođe ovakav trenutak da bih se odmorila, mogu sama da izaberem, daj Bože da mi uvek možemo da nađemo slobodno vreme, ne mora da bude ovakvih stvari."

Zlatina dobra prijateljica i koleginica Goca Božinovska kaže da je preuzela sve na sebe, te da ne maltretira decu, a iz kuće jedino izlazi ako odlazi do prodavnice i da poseti majku.

"Jao, nikako ne provodim ovo vreme, ne izlazim nigde, osim ako moram nešto baš da obavim i to kratko, sa punom opremom, rukavica, maske, zaštitim se skroz. Jedino što dođem do sela da posetim majku, ona je za sada dobro, drži se, hvala Bogu. Deca su sa mnom, moram da kažem da oni više vode računa nego ja (smeh). Meni je sve nešto žao da ih guram, teram da idu u prodavnicu, u nabavku, sve mislim da ću to ja bolje da uradim nego da teram Mirka da ide po 10 puta, kad ni ja sama ne znam šta mi sve treba. Ne radi se sada, svuda je tako, nikome nije svejedno da ne radi, ali preče nam je naše zdravlje nego bilo šta drugo, lako ćemo da pevamo, moramo da se čuvamo, da vodimo računa, kad mogu svi ovi ljudi, medicinari da rade, naše predsedništvo da radi 24 sata, da nas sve sačuvaju, pa možemo valjda i mi da ispoštujemo sve te mere i da ostanemo zdravi, kome ću da pevam ako pomre ceo svet? Lako ćemo da pevamo, samo da smo zdravi, čuvajte se svi i vodite računa", rekla je Goca Božinovska.

Dragica Radosavljević Cakana je našla načina da sebe razonodi u danima koje provodi kući.

"Čitam knjige, radim neke druge stvari, sređujem kuću, gledam filmove, ne želim vesti da slušam da se uznemiravam. Nisam hipohondar, ali vodimo računa o svemu, Neša i ja smo se izolovali od svih, sa decom se čujemo preko skajpa, preko telefona. Policijski čas poštujemo, a i mi smo u prirodi, kući, čula sam da u Sremčici traže da iznajme kuće sad ljudi, da bi pobegli iz grada, da imaju malo prirodu, to su verovatno porodice. Kad izađem, idem da kupim šta nam treba, ne kupujem zalihe, nisam u tom fazonu, šta mi nestane, odem, kupim, ima svega, nisu prazni rafovi. Onog što je bilo, ima i sada, možda sada malo manje, ali ima svega. A i da fali, domaćica sam ja, spremim sve, peviva razna, đakonije (smeh)", rekla je Cakana, pa objasnila kako stoji sa novcem:

"Naravno, osetiće se sve ovo na finansije, nije niko lud da ga je baš briga. Nije to baš tako. Meni teško pada što ne radim, ja volim da radim, ja sam radoholičar, ne samo ja, nego cela ekipa koja sa mnom radi. Ja se ne brinem za sebe toliko, na kraju krajeva, ali ti ljudi koji sa mnom rade možda sada zavise od svojih roditelja i žao mi je za njih. Ja koja sam toliko godina na estradi, stvarno i ne brinem. Za mlade pevače je problem možda jer su angažovani svaki drugi, treći dan, pa misle imaće, tako sam i ja mislila, a onda se desi nešto ovako, uvek treba imati sa strane. Više mi je žao starijih ljudi, imamo na Čukarici ovde volontere, donose starijima šta im treba, vidim da je sve to organizovano, to mi je više žao, za siromašne, ljude koji su ostali bez posla, ali sigurna sam da će država da se pobrine za sve, da će napraviti neki plan da se svima pomogne kojima je potrebno."

