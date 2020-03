MAMA, KAKO NISI RAZMISLILA! Goca Božinovska umalo postala ŽRTVA PREVARE! Otkrila šta joj se zapravo DOGODILO!

Goca Božinovska dane samoizolacije provodi u kući, a kako kaže, najviše vremena je baš u kuhunji. Skoro je pevačica bila žrtva jedne prevare.

"Nikad više kolača i torti nije bilo, sve sama spemam. Kad nije bilo korone svi su bili na dijeti, a sada deca svako malo, mama mogli bismo jesti ovo, mama mogli bismo jesti ono. Kuvala sam ja i ranije, ali eto, sada smo usredsređeni jedni na druge, često kroz smeh pričam kako ćemo svi biti debeli, deca i ja. Malo torti, malo šnenokli i eto, samo se jede", kaže Goca i dodaje da poštuje sve mere opreza i da izlazi samo u nabavku:

"Ne idem gotovo nigde, odem do prodavnice na 2 - 3 dana i to je to. Napravila sam zalihe kao, ali sve smo potrošili. Pazim se, sve dezinfikujem svako malo."

Dok na društvenim mrežama apeluju da se tokom pandemije korone svi paze prevaranata, Goca otkriva da je pre par meseci za malo i sama bila žrtva prevare.

"Zovu me jedan dan na telefon i ovako mi kažu: “U vašoj ulici radimo besplatnu masažu, relaks tretman, prva masaža je poklon a posle se plaća.” Hajde da ja ne idem i ovako na masažu pa da kažeš, nego eto ja prihvatih, a ne znam ni zašto. Posle tek sam saznala da je sve prevara, sva sreća, na vreme. Pričam ja ćerki šta se desilo, a ona mi kaže: “Pa dobro mama, kako nisi razmislila? Šta je sa tobom, kako tako veruješ da su svi dobri?!”Eto, ljudi se svačim služe", ispričala je folkerka.

