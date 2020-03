#ostanikodkuće Danas:odradila trening u kuci, sminkala se jer su me ukljucili live u jutarnji preko Skype-a, marinirala pilece batake, idem da umesim domace njoke... Juce opeglala one 34 masine vesa, i ima jos u korpi za pranje! 😤😤😤 I tako...

