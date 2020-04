KAJA SREĐIVALA BAŠTU, PA SE POKAJALA! Zasadila sam LIMUN, zelenu salatu i jagode! Sad je u velikom PROBLEMU

Da je prava domaćica Kaja Ostojić svakodnevno pokazuje na društvenim mrežama, a nedavno je iznenadila svoje pratioce kada je uzela motiku u ruke. Pevačica je poželela da u bašti doma njenog dečka zasadi nekoliko biljki, međutim ovaj zadatak bio je poprilično težak za nju.

- To je bio eksperiment i način da ubijem vreme dok smo izolaciji. Uspela sam da zasadim limun, zelenu salatu, jagode, međutim to je bio jedan jako ozbiljan fizički posao i sad mogu da kažem da se ne bih upuštala u isti zato što je jako naporno. Dobila sam razne upale mišića nakon što sam okopala dva, tri kvadratna metra zemlje, tako da to nije za mene - iskrena je Kaja i dodaje:- Nadam se da će nešto od zasađenog voća i povrća uspeti, nisam baš gledala na Jutjubu kako se šta sadi, radila sam na svoju ruku jer sam se prilično umorila od kopanja u trenutku kad je trebalo da počnem da sadim. Tako da videćemo šta će od toga biti, ali sam sve u svemu imala dobar fizički rad, to je bio jedan ozbiljan trening.

Pevačica je pokazala da i u izolaciji ume da pronađe dobar način da ostane fit, iako priznaje da nije disciplinovana kada je fizička aktivnost u pitanju.

- Mnogo mi je teško da ostanem fit u karantinu, prvih par dana sam bila vrlo motivisana da radim vežbe kod kuće i trener mi je slao video-treninge koje sam radila. To me je držalo pet dana, posle sam postala demotivisana, tako da, eto, trudim se da prošetam psa i da sam na taj način aktivna.

Ipak, u toku karantina Ostojićeva je pronašla skriveni talenat pa bi u bliskoj budućnosti mogla da postane i kuliranska blogerka.

- Trenutno provodim vreme tako što uglavnom isprobavam razne recepte, to me ispunjava. Otkrila sam taj neki svoj skriveni talenat, u stvari sam sjajna kuvarica i uglavnom se time bavim. Čak sam snimila neki recept i podelila na Instagramu tako da možda postanem food blogerka jer sam uglavnom u kuhinji.

U Francuskoj je takođe na snazi policijski čas, a Kaja ne krije da joj jako nedostaje Beograd i da se nada brzom povratku u Srbiju.

- Posle šest sati po podne ne sme da se izađe iz kuće, a pre toga ako želiš moraš da ispuniš formular jer ima pet razloga zbog kojih je dozvoljeno da budeš napolju. Tipa poseta doktoru, odlazak u apoteku, u prodavnicu za neophodne stvari - čak ima i spisak namirnica koje su neophodne za domaćinstvo zbog kojih se sme izaći, poseta veterinaru ili šetnja psa. To je to i moraš da nosiš formular sa sobom jer su kazne velike. Ne može se nigde odavde, sve granice su zatvorene i tu smo gde smo dok se sve ne završi. Posle ovoga se nadam i željno iščekujem moj dolazak u Beograd, ako bog da, da sve ovo prođe što brže - objašnjava pevačica.

Kurir