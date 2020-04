PRAVIO SE PAMETAN! GASTOZ OSTAO NA TAJLANDU I SAD KUKA Izbacili ga iz hotela, završio na PLAŽI i sad PROSI od prijatelja

Nenad Marinković Gastoz, jutjuber i rijaliti učesnik, otišao je na Tajland sa prijateljima, ali se nije vratio u Srbiju sa njima, već je odlučio da još malo ostane i sad kuka kako nema para i traži da mu se pošalju pare.

Gastiz očito nije računao da će se pandemija u svetu tako raširiti, na Instagramu se slikao kako uživa u hotelu, i sada ne može da se vrati u Srbiju.

Potrošio je, kako pišu pojedini mediji, sve pare koje je imao sa sobom, pa sada moli prijatelje da mu pozajme novac, te je tako je pozvao i Vesnu Rivas da je moli za pomoć.

"Ne možete da verujete! Zove me preko hiljadu ljudi dnevno. I svi pitaju isto, kada će ovo ludilo da se završi. Ja im kažem u maju, tada ćemo malo da prodišemo. Tačno je da me je zvao i Gastoz. Pitao me je šta da radi, da li da se vraća sa Tajlanda, ovim poslednjim avionom što je poslat u Bankok ili da ostaje. Rekla sam mu da ga mnogo volim i zato nek ostane tamo još dva meseca koja su kritična. Poslušao me je. Sa društvom je tamo otišao na odmor, pa su našli veliku vilu i sada su tu u karantinu, ali verovatno su svi ostali bez love, nije ni tamo više jeftino", ispričala je Vesna za svet.

"Njega su kao stranca isterali iz hotela kada je i tamo krenuo virus da se širi. Ostali su bukvalno na plaži. A kada je čuo da će po sletanju u Beograd morati 28 dana da bude u nekom karantinu ko zna gde, pa posle kućna izolacija, uz malu konsultaciju sa mnom, ipak je odlučio da ostane tamo. Po mom mišljenju, tamo je sigurniji. E sad od čega će živeti u narednom periodu, ne znam, ali ne sumnjam da će se on nekako snaći kao i uvek", rekla je Vesna.

