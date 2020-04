BORA DRLJAČA MORA NA OPERACIJU! Pustili ga kući za Vaskrs zbog KORONE, a evo kad će opet morati pod NOŽ!

Bora Drljača bio je do nedavno na kućnom lečenju, a pre nekoliko dana ponovo je morao u bolnicu zbog novh zdravstvenih tegoba. Bori je urađena magnetna rezonanca abdomena, rezultati su stigli, a pevaču je zakazana nova operacija.

"Dobro sam, šta ću. Bio sam u bolnici, sad sam došao kući. Pustili su me, jer zbog situacije sada ne mogu da me operišu. Zakazana mi je operacija za 28. april. Rezultati su stigli, treba da se operiše ta neka žlezda, ali to je mimo debelog creva. Moraće i to da se pregura! Jak sam ja, svašta sam preživeo, mora biti sve kako treba", rekao je Bora i otkrio da veliki hrišćanski praznik Uskrs provodi sam u svom domu, dok čeka na novu operaciju.

"Ja sam sam sve vreme, pa ću biti i za Uskrs. Bio sam i u bolnici sam. Ko sada sme da me obilazi? Šta ima da me obilaze? Ponekad mi sin i snaja donesu ručak, inače niko ne dolazi", rekao je Drljača.

Podsetimo, Bori Drljači u novembru prošle godine dijagnostikovan je tumor na debelom crevu nakon čega je hitno operisan. Dva meseca posle toga otkriven mu je tromb u blizini srca, što je dodatno zakomplikovalo njegovo zdravstveno stanje.

foto: Sonja Spasić

kurir.rs/pink

Kurir