ERA OJDANIĆ ZAGRMEO IZ IZOLACIJE: Stotine ljudi UMIRU, a oni smatraju da treba da se NAPIJU! Država se mora POŠTOVATI!

Oglasio se Era Ojdanić iz izolacije pa je rekao kako se oseća i kako provodi vreme u karantinu.

foto: Printscreen

"Ja se trenutno nalazim na imanju, zbog ove situacije, tu mi je ćerka Milena i moji unuci. Osećam se fenomenalno. Nikad u karijeri se nisam ovako odmorio kao sada, za ovih 4-5 nedelja. Ovde imam domaće životinje, oko njih se malo zabavljam i uživam. Evo trenutno sedim na terasi, ručam i gledam ovu moju baštu."

Era navodi i to da država i državni stavovi moraju da se poštuju.

foto: Marina Lopičić

"Da vam kažem, po mom shvatanju čoveka kao građanina države i svuda kuda sam prošao po ovom belom svetu, svuda se poštuje država. Država se prosto, mora poštovati i kako ona odluči tako je. Svi zakoni se moraju poštovati, dakle okupljanja nema."

Ovo misli o javnim ličnostima koje su privedene jer su kršili policijski čas.

"Iskreno da vam kažem, malo ću sada biti prost: Svi ti koji se ku*če treba da odgovaraju. U svakoj državi postoji zakon, a kada država kaže da je počeo policijski čas to važi za sve ljude. A oni naduvani koji misle da imaju para i mogu sve, pa se zatvore u kafanu i piju, tu nema humanosti. To nisu humani ljudi. Stotine ljudi umiru, a oni smatraju "Daj da sednem i da se napijem"! Ja nisam takav čovek, ne razmišljam tako i svi koji to rade treba da snose debelu kaznu!"

Kurir.rs / Alo.rs / M.M.

Kurir