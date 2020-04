ČIM JE S NAMA, BEZBEDNA JE! Posle drame Tanje Savić, oglasila se njena SESTRA a prve KOMŠIJE otkrile sve PORODIČNE TAJNE

Pevačica Tanja Savić prošla je kroz pravu dramu, kada je otišla u policiju gde je, kako se pisalo, navodno prijavila svog supruga Dušana Jovančevića za zlostavljanje, međutim pevačica se potom oglasila i rekla da su ih opljačkali i da je u policiju išla da prijavi krađu.

Sad se oglasila njena sestra Biljana koja je rekla da su joj oni pružili zaštitu.

"Bezbedna je, naravno. Čim je kod kuće i sa nama, onda je bezbedna", rekla je ona, ali je ubrzo na sufliranje ukućana spustila slušalicu.

Kako kažu komšije, Tanja je još odavno zabranila porodici da daje izjave za medije, ali i u komšiluku da pričaju o njenom životu, naročito kada je u pitanju njen brak.

Pevačici je, kako kažu, najveća podrška sestra Biljana koja se trudi da sve vreme bude uz Tanju, ali i zabavi mališane da ne bi osetili da se nešto dešava. Za to vreme Tanja ne izlazi iz kuće i pokušava da smisli dobar scenario, poput onog da je policiju zvala jer joj je stan opljačkan, a ne za to što je prijavila supruga za nasilje.

"Tanjina porodica ne priča mnogo o Dušanu, verovatno im je ona i zabranila da govore sve i svašta. Čudna su porodica, nekad su se i međusobno svađali pa mirili, to su njihova posla i gledamo da u to ne zalazimo. Tanji je sestra najveća podrška i mnogo su bliske. Bilja Tanjinu decu voli kao svoju. Šta je sa Dušanom, ko zna. Svađali su se i ranije, priča se da je on preke naravi, ali ona mu se ipak uvek vraćala. Sigurno će i sada biti tako, preći će preko svega kao da se nije ni desilo. Ona krije od svih šta se dešava između nje i Dušana, ne znam ni da li porodici sve priča da ih ne sekira", priča komšija porodice Savić, dok jedna komšinica objašnjava da su sinovi sada sa Tanjom.

"Tanjinu porodicu mnogo volim i poštujem, svi smo se radovali kad je ona uspela i postala poznata. To su obični ljudi, gajili su decu i pazili najbolje što su znali. Tanja se nije promenila, svoj deci u komšiluku donosi svoje albume i poklanja. Kao da joj je ostalo žao što nije dobila ćerku, kad god je dolazila moju unuku je uzimala za ruku i vodila kod nje da je šminka. Uvek je volela devojčice. Koliko znam, sinovi su sada kod nje. Ona je uvek bila fina i nasmejana, ali, eto, niko od nas ne zna šta mu sudbina nosi i s kim će decu dobiti. Žao mi je nje, ali šta će ako je moralo ovako. Bolje da se razvede ako već ne ide".

Susetka Dosta, koja je među prvim komšijama Savića, kaže da je Tanji majka bolesna te da u posetu ne idu često:

"Nismo išli kod Tanjine porodice, majka joj je starija a i bolesna, pije puno lekova, nije situacija da se posećujemo. Čujemo se telefonom, u lepim smo odnosima i svi su fini. Ne izlaze iz kuće, ne znam sada šta se dešava".

Pričalo se da je Dušan bio poročan

Mesecima se u javnosti pričalo da se Tanjin suprug Dušan na jednoj klinici navodno leči od narkotika.

"Svašta se pričalo i za te poroke i da je ljubomoran. Ma, ko će ga znati. Žao mi je Tanje jer je dobro dete, ali čini mi se da je pomalo naivna pa olako prelazi preko nekih stvari", kaže komšinica.

