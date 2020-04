MARKO UHVATIO LUNU U LAŽI, ALI ĐEKSON ZNA CELU PRIČU: Reper je bio sa njima, evo šta se sve dešavalo TE NOĆI!

Marko Miljković uhvatio je Lunu Đogani u laži i saznao da se iste noći kada se pomirila sa njim brže-bolje vratila kod bivšeg dečka Nenada Marinkovića Gastoza u stan.

Sada se oglasio i Nemanja Đerić Đekson, koji je upućen u celu priču.

"Jeste, blejali smo te noći kod Gastoza u stanu... Bila je klasična bleja posle izlaska, bila je tu i Luna i ti koje je ona nabrojala. Ja sam Gastozu prepričavao svaku pesmu s mog albuma i kako me je devojka ostavila, a ona je to u „Zadruzi“ prokomentarisala kao da sam se ja njoj žalio da me je devojka ostavila i o tome pričao s njom, što nije istina, to je preuveličala. Takođe, rekla je sinoć da mi je sve vreme pričala o Marku, kako pati za njim, kako joj nedostaje– ona ga je te večeri pomenula svega par puta, nije uopšte toliko non-stop pričala o njemu, kao što je sinoć to ispričala Marku i pravdala se... Više je odgovarala na moja pitanja o Marku, jer sam je ispitivao, zanimalo me je kako i šta se dešava, pošto smo bili drugari u rijalitiju", započeo je Đekson, a potom dodao:

"Sve ostalo je istina što je rekla, stvarno je otišla da se vidi sa Markom i bila je par sati sa njim, znam da ju je pokupio. Prozivao sam je da je papučar, naravno, iz zezanja... Definitivno je to istina što je ispričala za dolazak i odlazak, ali za to da se žalila da joj nedostaje Marko, to moram da negiram."

