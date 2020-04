ANABELA GA SATERALA U ČOŠAK! Marko priznao da je tukao BIVŠU, svi sumnjaju na NJU! A ovo će uraditi ako nasrne na LUNU

On je za nju nasilnik

Anabela Atijas otkrila je da je Marko Miljković bio agresivan prema jednoj od svojih bivših devojaka.

"Ja znam i ko je ta devojka i igrom slučaja sam razmenila par rečenica sa njom. Ona to nikada neće izneti javno jer ima svoj život", rekla je Anabela.

"Da, ja sam to uradio i kajem se i kraj, ali to nije bilo ništa strašno i neću da se sada pravi haos oko toga bez potrebe. To je bilo davno", rekao je Marko, a fanovi na društvenim mrežama sumnjaju da je u pitanju Ena Popov sa kojom se zabavljao u Velikom bratu.

I dok su se Marko i Luna posvađali zbog Nenada Sinđelića Gastoza, a tada je Đoganijeva molila Miljkovića da ne raskida sa njom, nakon čega je doživela nervni slom, Anabela je pričala sa Lepim Mićom kom je priznala da ne zna kako će reagovati ukoliko Marko uđe u sobu za izolaciju i počne da viče.

"Vidi, da mi uđe u izolaciju i krene da se dere, ja ne znam kako ću reagovati, jer ja se plašim. Najiskrenije se plašim! To su za mene siledžije", rekla je Anabela

foto: Printscreen

.

Kurir.rs

Kurir