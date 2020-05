ZAVRŠILA SAM FAKULTET, ALI NE ZNAM KOJI! Starleta Blondi je HAOS: Kažem ti, diploma je kupljena, šta me pitaš! (VIDEO)

Snimak na kom Nada Đukić Blondi otvoreno priča o kupljenoj diplomi, ovih dana postao je pravi hit na društvenim mrežama.

foto: Printscreen/Youtube

"Ja sam preko rođaka, kuma... mnogo jak čovek koji nažalost više nije sa nama... sve to sredila. Nešto smo pričali i on mi je rekao: "Mnogo si inteligentna, brzo kontaš stvari, vidim kako kuckaš brzo na telefonu i računaru. Daj nešto malo više", ali ja sam mu rekla da nemam volju da učim i da su mi druge stvari bitnije. Tad sam se s njim dogovorila, on je to završio i ja sam kupila diplomu, ne želim to da krijem. Ne znam koji. Znam da neću da radim, jer ja nisam devojka koja radi, nikada u životu nisam radila, niti ću da radim, svesna sam toga. Uvek sam sve imala", rekla je Blondi u jednoj emisiji.

foto: Printscreen/Youtube

"Najviše sam zbog mojih roditelja to uradila. Sad da me pitaš nešto, ja ne znam šta sam završila", rekla je Blondi nakon čega je dobila gromoglasan aplauz na iskrenosti.

Kurir.rs / M.M.

