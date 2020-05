POSLE TODOROVIĆKE STRUGAR SE USELIO U KUĆU IVANE ŽIGON: Glumac počeo novi život sa psom na Senjaku

Petar Strugar totalno je promenio život nakon raskida sa zvezdom "Granda" Milicom Todorović. Glumac i pevačica okončali su vezu početkom marta, a on se tokom vanrednog stanja iselio iz njenog stana na Novom Beogradu i uselio u kuću njegove koleginice Ivane Žigon na Senjaku. U toj kući je do smrti živela njena majka, takođe glumica Jelena Žigon, koja je preminula 11. aprila 2018. godine. Od tada je kuća bila prazna, niko u njoj nije živeo. Kako saznajemo, Petru su prijatelji rekli da se ta vila izdaje i on je odlučio da zakupi celu kuću u kojoj od nedavno i živi sa svojim psom.

foto: FOTO KURIR

Naša ekipa juče je posetila ovaj miran kraj na Senjaku u nadi da ćemo sresti glumca. Kapija je bila otvorena. Pozvonili smo na vrata, ali novi domaćin nije otvorio. Napolju je bilo upaljeno svetlo, a zavesa sa prozora je stajala na pola prozora. Delovalo je kao da tu niko godinama ne živi. Fasada je u lošem stanju i vidi se da godinama nije rađeno na izgledu nekretnine. Na ulazu se nalazi veliki zid na kojem je izrasla mahovina, dok je na plafonu buđ. Glumcu to, po svemu sudeći, ne smeta niti, kako saznajemo, ima nameru da je renovira.

foto: FOTO KURIR

Porazgovarali smo sa komšijama koji su želeli da ostanu anonimni. - Petar od skoro živi u kući Žigona. Pas mu se pre jedno dve nedelje izgubio u našem kraju, pa smo tako i saznali da je on naš novi komšija. Mislim da iznajmljuje ovu kuću, da je nije kupio. Kako sam čuo, uglavnom tu samo prespava jer vreme provodi na ergeli s konjima. Ode rano ujutru i vrati se baš kasno uveče. Ivana živi negde van Beograda - kaže naš sagovornik.

Inače, porodica Žigon je dugo živela u ovoj kući, koju je Jelena nasledila od svojih roditelja. Tu se uselila nakon što je sa suprugom, glumačkom legendom Stevom Žigonom došla iz Ljubljane.

foto: Ana Paunković

Tu su odrasla njihova deca Ivana i Nikola. Dok je glumica bila živa, njen dom je u nekoliko navrata bio meta lopovima. Kuća ima oko 250 kvadrata, na dva nivoa je, ima veliku terasu na spratu i dvorište. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa glumcem, ali on nije odgovarao na naše pozive, dok je broj Ivaninog telefona poznat našoj redakciji bio nedstupan.

Divan dan Proslavio rođendan sa Hristinom Petar Strugar u nedelju je proslavio svoj 32. rođendan i to sa koleginicom Hristinom Popović. Ona ga je posetila na ergeli u Jakovu gde uzgaja konje. Prijatelji i kolege su ceo dan proveli na salašu i uživali u druženju. - Srećan rođendan, brate - napisala je glumica i stavila zajednički selfi. - Hvala- uzvratio je glumac. foto: FOTO KURIR

Ljiljana Stanišić

Kurir