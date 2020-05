KRISTIJANU ŽENA OŠTRO ZAPRETILA: Ako hoćeš da se družiš sa Stanijom ZABORAVI NA PORODICU! Evo kako je Golubović reagovao

Kristijan Golubović prvi je otkriveni učesnik "Zadruge 4", Kristijan je otkrio u kakvim odnosima je sa suprugom Ivanom sa kojom ima i ćerkicu.

foto: Printscreen Amidži šou

"Nikad bolja za ovih sedam godina koliko smo ona i ja zajedno, nikad bolji nije bio odnos. Ona je dosta bila povređena zbog one Farme 6, što sam se ja prevrtao po krevetima. Oženjen status je oženjen, bred Bogom, jednom u crkvi za sva vremena, Ivana je najveća ljubav mog života, ona je jedna žena koju bih poželeo svakom na ovom svetu, majka, svaki dan je hvalim, svaki dan je obasipam emocijama. Ona je kao cvet, ako jednog momenta stanete i ne pokazujete emociju, ona krene da pada i ja moram da dajem dovoljno emocija, jer to i zaslužuje" rekao je on, a onda otkrio kako se ponaša kao tata:

"Ja sam drveni konić, klovan, supermen, u zadnje vreme najviše sam Sunđer Bob. Pre neki dan sam joj pustio heliumske balone, ona ih je iz zgrade pecala, uvek neka nova iznenađenja. Imam nameru da je odvedem na sve destinacije na koje sam vodio mog sina pre polaska u školu, on je prošao preko sto zemalja, nije bio ni svestan."

Golubović je otkrio da mu je supruga zabranila druženje sa devojkama kakvo je imao u "Fermi 6" sa Stanijom Dobrojević.

foto: Printscreen Amidži šou, Sonja Spasić

"Ona kaže: "Ako hoćeš da se družiš sa Stanijom u onom formatu kao u Farmi 6, zaboravi da imaš porodicu". Iskreno i direktno. Ne mogu sebi da dozvolim razvlačenje po krevetu, ja nisam imao nikakvu emociju prema njoj, izgledalo je da je bilo i ovoga i onoga, a ja sam se samo zezao" rekao je on.

Kristijan je otkrio i da mu neće biti nikakav problem da boravi po zasluzi i u zadrugarskom zatvoru

"Ja sam čak razmišljao da predložim Velikom šefu da ja non-stop budem u zatovru i da odatle dolazim za crni sto, da napravi jednu ćeliju za mene. Da vide ljudi kako izgleda život u zatvoru, kako se 10 puta tuširam, kako držim svoju posteljinu, kako brišem, kako se hranim, kako razmišljam. To bi bio baš rijaliti u rijalitiju" rekao je Kristijan.

Kurir.rs / Pink.rs / M.M.

Kurir