REKAO DA JE TIJANIN DEČKO, SADA JE PROMENIO PLOČU: Oglasio se nakon što su je UHAPSILI, tvrdi da je veza bila ŠALA! FOTO

Starleta Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon, uhapšena je noćas kod Bijeljine sa tri drugarice dok su ilegalno pokušavale da pređu granicu.

Tijana Ajfon je pre otprilike mesec dana pokrenula svoj sopstveni biznis. Ona je otvorila salon lepote, a tom prilikom dobila je buket zlatnih ruža, nekoliko bombonjera i dve flaše skupocenog šampanjca sa čim se i pohvalila na društvenoj mreži Instagram.

Ona je ovaj poklon navodno dobila od svog navodnog dečka Andreja Kalezića, koji je krajem aprila progovorio o njihovoj romansi:

"Istina je da smo Tijana i ja u vezi, a upoznali smo se pre četiri godine na jednom događaju. Međutim, tada je sve ostalo samo na tome. Možda bi mnogi pomislili da me je kod Tijane privukao fizički izgled, ali istina je potpuno drugačija. Tijana je iskrena osoba puna ljubavi, a ja je nisam osvojio ni parama ni skupocenim automobilima. Privukla nas je obostrana pozitivna energija. Imam ozbiljne namere sa Tijanom, a koliko će naša veza trajati, to zavisi samo od nje. Nikada se nisam stideo da javno pokažem svoje emocije, pa nema razloga ni sada da ih prikrivam. U vezi mi jedino smeta kada je moja partnerka ljubomorna, kada pravi bespotrebnu dramu i scene, a verujem da ona to neće raditi jer je svesna sebe" rekao je on tom prilikom.

Andrej Kalezić oglasio se danas na svom Instagram profilu, gde je demantovao da je ikada bio u vezi sa starletom:

foto: Printscreen/Instagram

"Svi koji mene poznaju znaju šta je istina, a šta ne. Nismo bili u vezi niti imam vremena trenutno za ljubav. Žao mi je što dozvoljava sebi da u takve situacije dolazi kao i natpise, da se o njoj tako piše. Svako ima pravo da bira u životu na koji način će da ga vodi, pa tako i ona, pa smatram da niko nema pravo da se u to meša. Sve što ću reći vezano za nju jeste da je stvarno dobar i iskren prijatelj. A što se tiče moje izjave, rekao sam i to je bila šala, a počela je preko društvenih mreža. Ali isto tako, i na autobusu piše "Lasta", pa ne leti" završio je on.

Kurir.rs / Blic / Alo / M.M.

Kurir