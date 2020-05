SVE TAJNE IZA SEVIĆKINE TRUDNOĆE! Evo kad će gala slavlje i šta Darko kaže na sve to: Rešila je i prezime DA PROMENI!

Ana Sević i Daniel Nedeljković navodno će se venčati na proleće iduće godine, tek pošto se bude porodila po drugi put. Iz prvog braka sa Darkom Lazićem pevačica ima ćerku Lorenu.

"Ani i Danielu je trenutno jedino važno da trudnoća protekne u najboljem mogućem redu. Svadbu su svakako planirali i pre nego što su saznali da je Ana u drugom stanju, ali ih je koronavirus naterao da promene planove i slavlje odgode za narednu godinu", ispričao je izvor blizak paru.

Kako je dalje objasnio, pošto su saznali da je beba na putu, definitivno su odlučili da pomere venčanje.

"Organizacija svadbe, gužva, glasna muzika i fešta do zore nisu nešto što prija trudnicama. Ana i Daniel ne žele da nesmotrenim odlukama ugroze bebin život, tako da će proslavu pomeriti za narednu godinu", rekao je izvor.

Ana će, navodi se, uzeti Danielovo prezime, ali će se u javnosti zbog posla i dalje predstavljati kao Sević. Inače, pevačica i njen partner su dugo želeli dete, ali im godinama nije polazilo za rukom.

"Ana i Daniel su tri meseca krili od svih, pa i od roditelja, da će postati roditelji. Želeli su da se uvere da je sve u redu i tek nakon što je pevačica odradila sve analize i preglede i nakon što ju je doktorka uverila da je sve u najboljem redu, malo su se opustili", tvrdi izvor.

Izvor otkriva i da Daniel o svojoj lepšoj polovini brine više nego inače i čini sve da joj ništa ne zafali.

"Bukvalno joj ispunjava svaku želju. Iako se Ana i pre trudnoće hranila zdravo, sada još više vodi računa o unosu hranljivih namirnica, voća i povrća. Brigu i obaveze oko Anine ćerkice Lorene, iz braka sa Darkom Lazićem, takođe je preuzeo na sebe kako bi se pevačica što više odmarala", zaključio je on, dok pevačica i dalje ne želi bilo kakve navode da komentariše.

"Neću pričati o svom privatnom životu, kao što ni do sada to nisam činila. Razumećete me", kratka je bila ona.

Podsećanja radi pevačica je, navodi se, ušla u četvrti mesec trudnoće, a termin za porođaj je početak novembra. Darko Lazić, njen bivši suprug, za domaće medije je rekao da ga je iznenadila Anina trudnoća.

"Želim joj sve najlepše, i njoj i bebi! Da bude zdrava i da sve bude kako treba. Nisam se još čuo sa njom, i ja sam tek saznao, ali čućemo se, pa ću joj čestitati", rekao je on.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Ana Paunković

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir