SAŠA NIKAD ISKRENIJE O SAOBRAĆAJKI! Vraćao se sa ženom i sinom iz Sarajeva, a OVAJ DATUM sad je njihov drugi rođendan!

Saša Kapor progovorio je o saobračajnoj nesreći koja se dogodila 2015. godine kada se sa suprugom, pevačicom Nikolinom Kovač i tada dvogodišnjim sinom vraćao iz Sarajeva. Kako je istakao - ovaj datum sada je zasigurno njihov drugi rođendan, a osim Bogu zahvalan je i ribarima koji su se tu, igrom slučaja našli.

Pevač napominje da više nema strah da tuda prolazi, ali da je obratio pažnju - nikada više nije video toliko ljudi na tom mestu osim kada se odvio ovaj jezivi događaj.

"Znaš kako kažu - Bog ti da onoliko koliko možeš da podneseš... To je definitivno tako u život. Na žalost, taj dan se desilo to pto se desilo, da nam je čovek ušao u naš smer kada smo se vraćali iz Sarajeva. Nikolina, Nikolaj i ja, on je tad imao dve godine i par meseci. Opet, na našu sreću i zahvaljujući Bogu i svim tim nljudima, ribarima koji su bili tu kad smo sleteli u reku sve je prošlo s minimalnim posledicama", počeo je on u "Premijeri, vikend specijalu" pa objasnio - šta se čoveku u takvom trenutku odvija u glavi.

"Mislim da tu nema mnogo vremena za razmišljanje, čovek deluje instinktivno. Bori se za svoj život, u tom nekom smislu... Kada smo sleteli u reku, ja sam u tom trenutku razmišljao kako da izađemo iz auta. Kako smo sleteli dole, video sam da auto još ima struje, spustio sam prednja dva prozora, uzeo sam Nikolaja sa zadnjeg sedišta, otkopčao ga, dodao ga Nikolini. U tom trenutku su ljudi koji su bili tu na pecanju, igrom slučaja, krenuli ka nama i onda mso prvo dodali Nikolaja i onda smo Nikolina i ja izašli."

Domaći mediji su, navodi se, tada preneli da je Nikolina malog Nikolaja izbacila kroz prozor pomagačima u ruke, u naletu adrenalina i kako bi ga spasla. Saša je i taj detalj pojasnio.

"Tako je, ali nije ga izbacila, samo smo ga dodali. Taj prvi čamac sa tim divnim ljudima prišao je sa Nikolinine, suvozačeve strane, i kako sam ga ja uzeo - dodao sam ga Nikolini i Nikolina ga je dodala tim ribarima", rekao je on.

I danas kada pomisli na sve što ih je snašlo - naježi se.

"Čovek se naježi, ali trudim se da ne razmišljam o tome. Zahvalan sam Bogu, svim tim ljudima što su bili tu... Posle toga ne znam koliko puta sam tu prolazio, skoro nikada nisam video na tom mestu, a tog 20. jula je bilo enormno, da kažemo, mnogo ljudi", rekao je on, koji se vraćao tada iz Sarajeva jer je sutradan imao nastup.

