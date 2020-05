NE MOGU SEBI DA OPROSTIM ŠTO GA NISAM ZAGRLIO POSLEDNJI PUT: Saša objavio fotku sa NJIM, njegove reči kidaju DUŠU! FOTO

Nedelja , listam stare slike i naidjem na sliku sa mojim dedom za moj 3-ci rodjendan, sliku sa covekom koga sam najvise voleo i koji je najvise od svih voleo mene. I tako sedim gledam istu i pitam se zasto ga je Bog uzeo sebi prerano (1994) , zao mi je sto nije tu da upozna Nikoletu i Nikolaja i da im pruzi nesebicnu ljubav koju je samo on na njegov sopstven nacin znao pruziti...zao mi je sto nije tu jer siguran sam da bi bio ponosan...toliko bih imao toga da mu ispricam, toliko toga sto sam hteo da mu kazem ali sam bio previse mali, nisam umeo...da mu kazem koliko me ceo zivot tisti scena u kojoj me baka zove i kaze da joj je rekao da obavezno dodjem sa njom u posetu u bolnicu ( posle se ispostavilo poslednju , kao da je predosecao ) ja nisam hteo jer sam bio kao nesto ljut a ubrzo sam shvatio da sam bio ” glup ”, jer nikada sebi nisam oprostio sto nisam otisao da ga zagrlim poslednji put... ali bez obzira negde daleko uveren sam da vidi sve odnekud i zna da sam najsrecniji na svetu i zahvalan Bogu sto mi je predodredio da bas on bude moj deda... bar na kratko , prekratko...Nedostajes... ❤️#1994 #jovankapor

