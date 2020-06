SVA SI MI TI ZA PORODIČNI ŽIVOT: Kaća Živković javno bocnula Kiju, nije je ŠTEDELA! (FOTO)

Katarina Živković i Kristina Kija Kockar su postale nerazdvojne tokom turneje po Americi, pa su druženje nastavile kada su se vratile u Srbiju. Na društvenoj mreži Instagram je isplivala "prozivka" na kojoj je Kaća pecnula Kiju, ali kroz šalu.

foto: Printscreen Novo jutro

"Ja bih to ostavila Kaći, krenula bih u porodičan život, a Kaću bih gurnula u Holivud, uzela procenat i to je to" rekla je Kija u svom gostovanju u jutarnjem programu, a Katarina je imama svoj sočan komentar.

foto: Printscreen/Instagram

"Sva si mi ti za porodičan život, isto kao i ja za Holivud" odgovorila je Živkovićeva.

Nema sumnje da je ovo samo šala bliskih prijateljica, a njihova prepiska nasmejala je sve pratioce na Instagramu.

Kurir.rs / M.M.

