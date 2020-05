ANABELA ATIJAS RIDALA PRIČAJUĆI O KIJI I SLOBI?! On je moju ćerku izabrao za LJUBAV! (VIDEO)

Anabela Atijas verbalno je napala Jelenu Pešić usred "Pitanja gledalaca" i to zbog Kristine Kije Kocakar. Naime, kada ju je Pešićeva spomenula, to kao da ju je ubolo, a Đedović je odmah krenuo da je brani ističući kako Anabela uvek to radi kada nije u dobrim odnosima sa ćerkom.

"Kaže zaljubljen si u nju, ona je bolja od nje, ja nisam dobra sa Lunom, mi ne pričamo! Ja se slažem sa tobom, ali imam pravo da kažem Jeleni da greši, jer je rekla da je nisam vaspitala, ona to ne bi trebalo da pominje. To pominju g*vna i ološi! Sloba je podigao Lunu i rekao da je njena ljubav i da je on bira. Ne može Jelena da kaže da je Kija bila tu. Ako hoćeš nekog da kriviš, krivi Slobu, oboje da je krive", pričala je Anabela.

Jelena je tada prišla pa se i sama obračunala sa Anabelom.

"Ti si meni rekla da ne mogu tako da se ponašam kada vidim devojku koja plače, to si trebala prvo svoju ćerku da naučiš. Ja sam ranije pominjala Kiju, ja to ne mogu da poredim, naravno. Ali isto je tako i Kija patila. Ja uopšte neću da ulazim u to, ja do te mere idem... Nemoj da okrećeš sada priču", oštra je bila ona.

"Ali ona nikad nije ružnu reč rekla, ona uvek sa bolom priča da nije vaspitana, mene to toliko boli, ispada da je nevaspitana i razmažena! Dva, tri puta si me udarila na to, rekla si ono veče da tvoja majka zna da nećeš završiti u tuđem krevetu ili zatvoru", plakala je Anabela, koja je zatim nastavila razgovor sa Markom i Mirkom.

Kurir.rs, M.G/Foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić

Kurir