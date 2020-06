ŠOK INTERVJU VLADIMIRA TOMOVIĆA Đetić razvezdao jezik, sve o SRAMOTI Janjuša i Ede, a šta je tek rekao o Stanij i Kikiju

Vladimir Tomović otkrio je da li će postati ravnopravni učesnik ,Zadruge 4", kakvo je njegovo mišljenje o aferi Maje Marinković sa oženjenim Markom Janjuševićem Janjušem, ali i o ostalim bivšim, sadašnjim i budućim zadrugarima, među kojima su Miki Đuričić, Kristijan Golubović, Stanija Dobrojević.

Razotkrivena je afera Maje i Janjuša. Kako biste okarakterisali Maju, koja je u stanju da juri oženjenog dok ga kod kuće gledaju žena i deca?

- Potrudiću se da biranim rečima govorim o toj gospodi iz „Zadruge“. To što je Janjuš uradio nije mu na čast, verujem da će ga, dok je živ, biti stid toga što je uradio... Ovo što Maja radi je bruka i sramota. Devojka bez grama stida i morala. Tužno. Ona da bi došla u tu mrčenu žižu javnosti, spremna je da gazi preko mrtvih. Blago kući koju ona zaobide.

Da li smatrate da će opstati Draganina i Edova veza I kakvo je vaše mišljenje o Mitrovljevoj nakon svega?

- Divan par. Prosto ne znate koga da podržavate. Verujem da se njihove porodice ponose koga su u rijaliti poslali. Još nisam upoznao osobu koja ima lepu reč za taj blud i nemoral.

Da li biste ušli u „Zadrugu 4"i pod kojim uslovima?

- „Zadruga 4“? Izazov je svakako, ali nikada više ne bih ušao pod uslovima pod kojima sam do sada bio. Čujem da se pravi ozbiljan spoj rijaliti-igrača. Ja sam spremniji nego ikada, a na produkciji je da li će zvati.

Miki Đuričić je skinuo nanogicu, a zabranu prilaska je dobio usled povreda koje je naneo Nadeždi i Suzani Perović. Da li mislite da će mu se opet desiti da na nekoga nasrne?

- Ne bih o njemu. On je svoj greh okajao. Najteže je imati miran san posle svega. Lako je godinu dana robijati. Za druge me ne zanima, ali zna da na mene ne može da nasrće. Zna on na koga sme, a na koga ne.

Čime ste se posvetili nakon Zadruge i šta planirate za budućnost?

Posvetio sam se sebi i svojoj porodici. Daleko od rijaliti muke i tuge. Pevati ne znam, tako da od muzičke ništa, za sportsku karijeru je kasno, 38 godina imam. Ako bog da, da se uskoro oženim, a za ostalo ćemo lako.

Kristijan i Stanija takođe ulaze u „Zadrugu 4“. Kada biste se našli u „Zadruzi“ zajedno s njima, s kim biste pre provodili vre me i zbog čega?

Odnos Kristijana i Stanije me ne zanima. Njihov život - njihova stvar. Ako se desi da budemo u rijalitiju, verujem da bih više vremena provodio sa Stanijom. Bolje stari neprijatelj nego novi prijatelj. Kristijan je izrazio želju za viteškim i sportskim nadmetanjima, a ja takve izazove ne odbijam.

Da li je Ivana Šopić iskrena prelusti? ma Stefanu i mislite li da će njihova veza opstati?

Taj odnos me uopšte ne zanima. Dalje.

I kako su iz vašeg ugla izgledale svađe Marka I Lune u kojima su se tukli i vređali? Dali opravdavate Lunino ponašanje pred kamerama?

Taj odnos sam već nekoliko puta komentarisao. Sve je isto. Nema svetle tačke čak ni na kraju tunela.

I Gagi je tukao Anabelu i lečio se od narkomanije. Kakvo vi imate mišljenje o njemu?

- Divna porodica. Za primer.

