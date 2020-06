ZGAZIĆU TE KOLIMA KADA IZAĐEMO IZ ŠIMANOVACA! Slavica Ćukteraš iznela pravu istinu o svađi sa Milanom! ŠOK!

Slavica Ćukteraš i Milan Milošević žestoko su se posvađali, pa čak i tokom emitovanja reklama kao i tokom same emisije i da će biti upućene teške reči.

Slavica je voditelju "Zadruge" zamerila negativno komentarisanje njenog fizičkog izgleda u emisiji "Papraco lov".

- Šta me sada grliš, ljubiš i pričaš da sam lepa, a na televiziji vređaš! Sram te bilo! - vikala je Ćukterašova na Miloševića po tvrdnjama našeg novinara koji se našao na licu mesta. Milan je bezuspešno pokušavao da se opravda pred pevačicom, ali ona je ostala besna.

Milan Milošević u razgovoru sa ekipom Alo portala prokomentarisao je sukob sa pevačicom:

"Stvarno je Slavica bila katastrofa bez šminke. Ljuta je ko ris. Sada mi je poslala poruku: "Zgaziću te kolima kada izađemo iz Šimanovaca", otkriva Milan.

"Ja sam, iskreno, kao što se moglo videti i po mojoj reakciji u emisiji, bila šokirana Milanovom izjavom šta je pričao o meni u “Paparaco lovu”. Da on to nije pomenuo, ne bih ni znala, jer se stvarno takvim stvarima ne bavim. Međutim, nakon što se to nastavilo tokom emisije, pa i tokom reklama, stvarno sam bila iskreno izrevoltirana, došlo je do rasprave u emisiji i na kraju se završilo njegovim izvinjenjem. On je meni rekao, kada smo se vratili u studio, da je dao izjavu da sam mu pretila da ću ga zgaziti automobilom, kao hteo je da se našali, ali ja niti sam mu takvu poruku poslala niti sam to rekla. Krivo mi je što je došlo do rasprave uopšte, pre svega zbog Ognjena Amidžića, jer poštujem njega, njegovu emisiju i televiziju u čijem programu smo bili, ali šta je, tu je. Svakog čuda tri dana dosta", rekla je Slavica.

