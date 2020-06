TOPALKO DOŽIVEO NERVNI SLOM: Popio sam dva leka za SMIRENJE! Pevač neutešan zbog OVOGA! (FOTO)

Milan Topalović Topalko poslednjih dana veoma je nervozan jer su mu majstori upropastili brod. Naime, pevač je plovilo odvezao u marinu u Obrenovcu i na poverenje ostavio svog vodenog mezimca na remont, a kad je došao da ga preuzme, zatekao je havariju - koroziju na brodu i uništen enterijer.

Topalko sa ćerkom Helenom na brodu foto: Privatna Arhiva

Pevač još ne može da prebrodi stres koji je doživeo zbog loših i neprofesionalnih majstora. - Želim da kažem svim kolegama, prijateljima i ljudima kojima su plovilo i voda sve u životu da ako hoće da im se zgadi život, oteraju svoje voljeno plovilo u marinu na Ostružnici kod Mraovca na remont i farbanje. Toliko nemara i neodgovornosti nisam video za 43 godine svog života.

Topalko na svom brodu foto: Privatna Arhiva

Pored moje ljubaznosti i molbe da ga srede najbolje što umeju jer ne pitam za cenu, tako su se poneli - počinje priču pevač, još ogorčen zbog svega što se desilo. - Moj tek ofarbani brod je posle tri dana pustio koroziju, iako je pre toga bio kao nov. Sve sam uredno platio i veoma sam razočaran što su mi upropastili brod. Pre farbanja nisu zaštitili unutrašnjost pa je drveni enterijer upropašćen farbom i sada i to moram da menjam. Vratiću ja brod u željeno stanje jer on mi je sve moje kad siđem s bine. Moj odmor, moja ljubav, moj život.

Unutrašnjost pevačevog broda foto: Privatna Arhiva

Popio sam dva leka za smirenje kad sam ga video tako oštećenog. Teško mi je palo. Samo mi koji smo na vodi znamo koliko volimo nautiku i vodu - nastavlja Topalko, koji dodaje da ništa ne može da nadomesti njegov nemir. - Tri meseca sam čekao da majstori završe posao a sada umesto uživanja osećam duševni nemir koji ne može da se smiri nikakvim novcem. Ima tu mnogo ulaganja koje sam naknadno otkrio.

Korozija na Topalkovom brodu zbog koje je poludeo foto: Privatna Arhiva

Takođe, ne znam koliko će me koštati to što je i unutrašnjost upropašćena, ali opet kažem, novac mi je nebitan, samo da se sve vrati u normalno stanje. Imam plovilo koje stoji neupotrebljivo u marini. Umesto da uživam u njemu i da plovim, ja iznova moram da jurim majstore. Poenta je u neodgovornosti i traljavosti ljudi kojima sam poverio svoje blago. Njihova nekvalitetna usluga me je koštala mnogo. Ne želim nikome ovako nešto. Veoma je važno da kad vam neko poveri vozilo, plovilo, ili šta god, da se to uradi kako treba, da mušterija bude zadovoljna - zaključio je pevač.

Topalko i Saša Kapor foto: Privatna Arhiva

Kurir.rs / Ljiljana Stanišić

