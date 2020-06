NE ŽELIM DA VERUJEM U TO: Vlada Mandić šokiran saznanjem o Romaninom hapšenju! Evo šta je imao da KAŽE!

Vlada Mandić, bivši rukometaš i zemljak pevačice Romane Panić (45), koja je uhapšena u Australiji pod optužbom da je sa svojim prijateljem Filip M. (40), opljačkala bankomate, kaže da ne želi da veruje da je ona to uradila:

"Romanu, moju zemljakinju znam dugo godina, o njoj imam super mišljenje. Ona je jedan laf. Nekako se nadam da nije to baš tako kako je preneseno i ne želim da verujem u to. To nikako na nju ne liči" rekao je poznati rukometaš.

Podsetimo, Romana je iz Banja Luke, a Vladimir je rodom iz Sarajeva.

