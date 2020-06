MINA KOSTIĆ I INDI POSLE 12 GODINA NA ISTOM MESTU: Svađale su se, pa i POTUKLE zbog njega? A evo šta se dešava SAD!

Između Mine Kostić i Indi Aradinović dogodio se jedan od najvećih skandala na estradi - fizički obračun na Grandovom festivalu 2008, navodno zbog Tiosava Sretenovića Tike. Kako se pričalo, Indi se tada zabavljala sa njim, Mininim bivšim suprugom, pa su se pevačice prvo posvađale, a onda i potukle.

Sada, 12 godina kasnije, njih dve su se susrele na snimanju specijala Zvezda Granda, gde su obe bile gošće.

Prema fotografijama koje su tada nastale nije jasno da li su se Mina i Indi srele, pošto je svaka od njih bila sama u studiju sa Sanjom Kužet i Vojom Nedeljkovićem.

Mina je tom prilikom, kako prenose domaći mediji, otkrila da i dalje nije u dobrim odnosima sa koleginicom i da ne obraća pažnju na nju ukoliko se sretnu.

"Zašto me pitate za nešto od pre deset godina? Došla, snimila i otišla. Viđala sam je sto puta od tada na raznim snimanjima. Niti sa njom komuniciram, niti me ona zanima", izjavila je Mina, ne precizirajuci da li je došlo do susreta između nje i Indi ovoga puta.

