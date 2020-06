UVEK SAM PAZILA SA KIM SE LJUBIM! Nataša Bekvalac otvorila dušu o svom ljubavnom životu, a evo šta kaže o ćerki Hani!

Više od godinu dana u životu Nataše Bekvalac nije se pojavio muškarac koji će osvojiti njeno srce, a ona priznaje da uživa u statusu slobodne žene i da joj prija da je okružena samo ćerkama Hanom i Katjom.

Posle niza neuspešnih ljubavnih veza, ali i brakova, novosadska lepotica Nataša Bekvalac odlučila je da uživa u samoći, barem kada je reč o životu sa partnerom. I dok bi zli jezici rekli da je prošlo dosta vremena otkako Nataša nema partnera kraj sebe, pevačica otkriva da li je lepše ili lakše bez muškarca.

"Meni je mnogo lakše. I pre neki dan sam rekla da hoću da potpišem da do kraja života bude ovako, da mi se, ne daj bože, ne desi neko u koga ću se zaljubiti. Onda sve kreće naopačke u mom životu" kaže za Nataša Bekvalac.

I dok se ovih dana povećava broj zaraženih korona virusom, Natašu smo upitali da li sada više pazi s kim se ljubi.

"Uvek sam pazila sa kim se ljubim. Ovih dana to su moja deca i od toga ne može da bude šteta nikako" naglasila je ona.

foto: ATA Images

Ova harizmatična dama svaki trenutak provodi sa ćerkama Hanom i Katjom, ali kako naglašava, veruje svojim mezimicama, posebno starijoj koja je ušla u period adolescencije, pa nema potrebe da izigrava detektiva.

"Poprilično sam oslobođena tih strahova koje većina mama ima. Ja svojoj deci, sada pričam više o Hani, Katja je jako mala, mnogo verujem. Imamo jedan odnos koji je pun poverenja, jako intiman. Same smo živele ceo život. To ima svoje dobre strane, ali ima i one koje su loše. No, mislim da deci treba dati slobodu ako su temelji dobri, a smatram da naši jesu. Ništa ona ne radi što ja nisam u njenim godinama. Možda sam bila i mnogo gora. Tako da sam jako ponosna na svoju decu" iskrena je Nataša, koja dodaje da nema potrebe da svoje greške ispravlja na Hani.

"Puno joj pričam i mislim da je to glavni recept kada je odnos mama - ćerka u pitanju" istakla je ona.

I kako su njene ćerke vezene za nju, tako je i ona za svoju majku Miru, koja zna često da je prekori, a to Nataša sve snimi i objavi na društvenoj mreži Instagram.

"Uvek su roditelji najstroži, najfokusiraniji i najkritičniji prema detetu koje ti uzima najviše pažnje. Ne zato što ga najviše voliš, nego prosto to ono traži. Od nas tri to sam uvek bila ja" kaže kroz osmeh Nataša, koja je liniju dovela do perfekcije.

foto: Printscreen/Ekskluzivno

Na pitanje da li je vreme u izolaciji provela trenirajući, te koliko joj je bitno da uvek bude seksepilna i da se dokazuje i novim generacijama, postavljajujući rezultate koji govore da je uvek u estradnom vrhu, Nataša kaže:

"Odavno sam prevazišla dokazivanja i takmičenja. Nisam trenirala uopšte. Inače sam poznata kao lenja i kampanjac. Pogotovo u ovom karantinu sam bila baš lenja. Fokusirala sam se da živim život onakav kakav želim da živim. Da živim u sreći i to se odrazilo na moj izgled."

Prema njenim rečima, dane u pandemiji provodi okružena najmilijima, pa je sprovela mere predostrožnosti.

"Strah je nešto što generalno može da te vuče samo unazad i isto tako je i briga. Nadam se da se svi ponašamo odgovorno. Kada je u pitanju moja porodica i ja, to je svakako tako. Mi smo odgovorni, pa šta nam bog da" kaže ona.

Prema njenim rečima, povratna energija koju dobija od publike daje joj vetar u leđa.

"Znači mi svaki nastup, ali naravno ako nije na uštrb našeg zdravlja. Normalno, znaju se priroriteti bar kada sam ja u pitanju. Nove pesme su spremne, ali ja samo čekam trenutak kada će sve ovo profunkcinisati" naglasila je ona.

foto: Printscreen/Ekskluzivno

