MIKI MEĆAVA POZITIVAN NA COVID-19! Pevač otkrio kako se oseća: Teško mi je da pričam, iscrpljen sam!

Miki Mećava zaražen je korona virusom i trenutno leži na Infektivnoj klinici u Beogradu. Kako sam tvrdi jako je zabrinut za svoje zdravlje, jer spada u rizičnu grupu građana, ali i posebno izrevoltiran neodgovornim ponašanjem ljudi.

"Ne mogu da verujem da me je zakačilo, pozitivan sam i evo me na Infektivnoj klinici, tu sam već četvrti dan. Bio sam u Prokuplju, otišao sam u selo motorom sam, i tamo sam dobio jako visoku temperaturu 39.5. Dole sam prvo uradio test krvi, ali mi je pokazivao da sam negativan i čak sam uradio rendgen pluća i on je bio čist. Međutim temperatura se nastavila, a u međuvremenu mi ni krvna slika nije pokazivala da sam dobro i zato sam otišao na skener pluća koji je pokazao da nešto nije u redu. Zato bih posavetovao sve da idu na skener jer je on proveren" kaže Miki i dodaje da se već danima oseća loše:

"Vrlo sam loše ne znam da li sam sad u nekom piku. Do pre neki dan bilo mi je onako promenjivo, ali sad mi je teško da pričam, iscrpljen sam i primam terapiju. Promenilo mi se čulo ukusa to je nešto neverovatno, ne mogu da objasnim. To je ono ne daj bože nikome, pojedem nešto kao recimo hleb a ima mi ukus kao da pijem morsku vodu. Samo te tera da povraćaš. Danas sam otkrio da mi recimo slatko prija, pa med mogu i recimo čokoladno mleko. Vrlo sam zabrinut jer sam i u rizičnoj grupi zbog problema sa aritmijom i godina, mislio sam u početku da ću to kući sve preležati, međutim sa doktorom sam se konsultovao i on mi je rekao nema igranja, nema kući, nego ovde uz odgovarajuću terapiju ćemo to da prebrodimo."

Miki Mećava objašnjava da je jako kivan na ljude koji su neodgovorni i koji ne shvataju ozbiljnost situacije.

"Verujte da nemam snage da pričam, poruku da napišem, toliko sam izmoren, ali želim već neko vreme da apelujem na sve da shvate ovo ozbiljno. Mnogo smo se opustili, ovo nije prošlo. Moramo to da shvatimo, posebno omladina. Gledam svaki dan šta rade, grle se, ljube, nikome ne treba verovati trenutno. Znam par ljudi na koje se sumlja da imaju virus ali neće da idu kod lekara. To je bezobrazno, zato apelujem na sve da shvate da ovo uopšte nije igra" zabrinuto poručuje Mećava.

