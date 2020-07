GLUMILE SU MI PRIJATELJICE, A PRAVILE MI SMICALICE Kaća Živković otkrila kako je sve bila IZIGRANA, a ovoga se baš PLAŠI

Katarina Živković progovorila je o mnogim stvarima o kojima je do sada ćutala i koliko su je puta prijateljice izdale.

Da li su tebi drugarice govorile gde je i s kim tvoj momak?

- Nisu morale s obzirom na to da sam u životu imala samo dve duge veze, jednu od četiri i drugu od pet godina, koja je bila i više nego transparentna i javna, tako da sam umesto od drugarica sve informacije dobijala od vas novinara (smeh).

Da li drugarice čuvaju tvoje tajne ili su te nekada izneverile?

- Nemam puno drugarica i nemam običaj da se poveravam i iznosim neke stvari koje se tiču samo mene, ali one koje su prave me nikada nisu izneverile. One koje jesu, nikada mi nisu ni bile drugarice, kako sam mislila na početku. Šta više, one su bile moji fanovi koji su pokušavali da se petljaju u moj život, glumile su prijatelje i išle niz dlaku, pravile mi smicalice u životu i u karijeri, ali sam, na sreću, to brzo uvidela i još brže eliminisala iz svog života. Sada lakše dišem.

Da li ti majka govori da si previše smršala?

- Mama misli da sam premršava, ali šta da se radi. Ćerka sam joj jedinica, nema drugu, mora da to da prihvati.

Da li treningom izbacuješ svu negativnu energiju?

- Obožavam da treniram i mnogo mi znaci fizička aktivnost. Osećam se lepše, jače i zdravije.

Čega se u životu najviše plašiš?

- Karantina i ponovne zabrane nastupa...

Koliko ti je lep izgled dobrog doneo u životu, a koliko oduzeo?

- Kao mlađa sam umela da sebi pred drugima tražim nepostojeće mane da umanjujem sebe i to koliko vredim kako se ne bih isticala i da me ne bi mrzeli. Međutim, lepe stvari ne treba skrivati jer one ne odmažu, mogu samo da pomognu, tako da sam sada sebi najbitnija i nikada neću umanjivati svoje kvalitete da bi se neko osećao bolje.

