KATARINA ŽIVKOVIĆ OTKRIVA: Momci su me dobro varali!

Tek što se završilo vanredno stanje u zemlji, Katarina Živković snimila je novu pesmu, i to baladu. U intervjuu za Kurir Stars otkriva zašto publici za leto nije spremila neku bržu pesmu, već jednu sporu i punu emocija, opisuje kakva su je osećanja na to navela i kako je provela poslednja tri meseca.

Zašto si odlučila da snimiš baladu nakon pandemije, mnogi bi očekivali da se pred leto pojavi brza pesma?

- Toliko sam depresivna i tužna da nisam mogla da snimim bržu pesmu. Ovo je jedino što trenutno mogu da iznesem, a da mi publika veruje. Tužna sam jer ne nastupam, nedostaje mi posao i osećam se beskorisno. Pesma se zove "Ne javljajte".

foto: Damir Dervišagić

Na šta apeluješ da ti ne javljaju?

- Balada govori o tome da ja ne želim da znam gde je on, s kim se druži, da li me vara, kako se oseća, da li ima koronu. Ništa me ne zanima. Pesma je zaista dobra i veoma emotivna.

Da li ti se desilo da te momak prevari, a da ti oni koji su to čuli ne jave?

- Oni su tako dobro varali da ništa nisam saznala.

foto: Damir Dervišagić

Kako takvu devojku neko može da prevari?

- I mi savršeni možemo nekada da budemo prevareni (smeh). Šalu na stranu, dešava se, uostalom kakve veze ima prevara s izgledom? Meni je izgled možda pomogao u životu, ali najviše mi pomažu glava i način razmišljanja. Znate koliko ima lepih devojaka, a promaja u glavi. Svaka sada može da bude lepa, odete kod doktora, sredite usta, nos, jagodice, docrtate obrve, sredite kosu i budete lepotica.

Šta si ti na sebi promenila?

- Promenila sam pol. Bila sam muško, sada sam žena. Videćete u spotu kakva sam mačka.

foto: Damir Dervišagić

Već si zakazala nastupe?

- Prvi nastup je zakazan za jun, ali stvarno mi je teško pao ovaj period. Prvih nekoliko dana sam se odmorila, a sada imam problem i da se pojavim gde ima mnogo ljudi, kada me zovu telefonom, doživim blaži nervni slom. Razgovarala sam s ljudima i kažu da nisam jedina, da je to posledica izolacije.

Zašto si se predomislila za 100 evra i odlučila da se prijaviš?

- Meni je fora za tih 100 evra, prvo sam rekla da ne želim te pare, a onda sam se predomislila. Moja mama je zvala umesto mene, a kad ih dobijem, proslediću ih njoj, pa neka potroši na šminku ili šta joj već treba. Što se para tiče, nikada nisam bila bahata. Tokom pandemije sam uglavnom kupovala onlajn.

Anastasija Čanović/ foto: Damir Dervišagić

foto: Promo

Kurir