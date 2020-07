ŠTA TO URADI, DARKO LAZIĆU?! Luna pričala o svom PEVANJU, a njegova reakcija je sve ŠOKIRALA!

E moj Lazicu sada si gotov😂⌚kada ti se nakace Lunine bakice desni tocak je sada tvoj, posto levi mami pripada 💅vidim Lazic umire od smeha na pitanje Ogija za Luninu muzicku karijeru👀👀 A ovaj outfit, sminka treba hapsiti ko god da je ovo uradio!!!!???? Lunci pozitiva kao uvjek, prsti iz nje zivot nema sta!!! #rijalitizadruga #zadruga #lunadjoganizadruga #lunadjogani

